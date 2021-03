11.03.2021, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Informatiker FH/B.Sc. (m/w/d) oder Elektroingenieur FH/B.Sc. (m/w/d)

Wir suchen für das Sachgebiet 633 Kompetenzzentrum TKÜ-BY in der Abteilung VI – Ermittlungen, operative Spezialeinheiten mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Zeitpunkt und unbefristet einen Informatiker FH/B.Sc. (m/w/d) oder Elektroingenieur FH/B.Sc. (m/w/d).

Ihre Aufgaben

Unterstützung bei der Kriminalitätsbekämpfung und Gefahrenabwehr mit modernsten technischen Einsatzmitteln

selbständige Forschung und Weiterentwicklung von Spezialtechnik

Zusammenarbeit und persönlicher Austausch mit nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden

Ihr Profil

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor/Diplom(FH)) in Informatik, Elektrotechnik oder einer anderen naturwissenschaftlich-technischen Fachrichtung

Erfahrung in der Softwareentwicklung

Solide Grundlagen im Bereich Betriebssysteme, Datenbanken und Rechnernetze

Starkes Interesse an der technischen Analyse von IT-Systemen

Analytisches Denkvermögen

Freude am kontinuierlichen Lernen

Kreativität

Folgende Kenntnisse und Erfahrungen sind wünschenswert:

Erste Erfahrungen im Reverse Engineering oder Penetration Testing

Spaß am Lösen technischer Herausforderungen

Einsatzbereitschaft

Hohes Maß an Eigeninitiative

Verantwortungsbewusstsein

Zuverlässigkeit

Teamfähigkeit

Flexibilität

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit, spannende, herausfordernde Aufgaben, Raum zur Forschung und Entwicklung eigener Ideen und ein dynamisches und innovatives Arbeits- und Mitarbeiterumfeld. Wir bieten einen modernen und krisensicheren Arbeitsplatz, den Sie selbst aktiv mitgestalten können und vielseitige fachliche Entwicklungsmöglichkeiten.



Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 10 TV-L. Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird die Übernahme in ein Beamtenverhältnis der 3. Qualifikationsebene (QE) angestrebt. Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 3. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe – bis maximal in der Besoldungsgruppe A11. Auf dem Dienstposten besteht die Beförderungsmöglichkeit bis zur Besoldungsgruppe A11.



Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem

Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht. Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung (Ü2, Art. 11 Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.



Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an KOR Aschenbrenner, (Tel. 089/1212-1633) oder EKHK Seehuber, (-2633) und zum Beschäftigungsverhältnis an Fr. Kipperer (-3194).



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet BLKA-PB-456/21. Bitte bewerben Sie sich bis 10.04.2020 über das Bewerbungsportal der Bayerischen Polizei: ► IT-Jobs ► IT-Professional unter Angabe des o.a. Kennworts. Hier können Sie Ihre Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) in einer max. 5 MB großen PDF-Datei hochladen.