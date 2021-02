05.02.2021, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit mit 24 Stunden

Wir suchen für das Sachgebiet 122 - Recht in der Abteilung I – Zentrale Aufgaben mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Termin und unbefristet eine Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit mit 24 Stunden.

Ihre Aufgaben

Erfassung und Verteilung der ein- und abgehenden Post

Vorgangsverwaltung und Registratur

Fertigstellung und Versand von durch die Sachbearbeiter erstellten Schriftstücken

Erledigung der im Bereich der Geschäftsstelle anfallenden Verwaltungsaufgaben

Beantworten persönlicher und telefonischer Anfragen

Selbständiges Erstellen kurzer Anschreiben

Kalenderverwaltung, Koordination von Terminen und Fristen

Unterstützung der Sachbearbeitung bei Auskunfts- und Löschungsersuchen von Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich ihrer bei der Polizei gespeicherten Daten

Ihr Profil

Verwaltungsbezogene Berufsausbildung (z.B. Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Bürokaufmann/-frau, Verwaltungsfachangestellte/r) erfolgreich abgeschlossen oder eine langjährige verwaltungsbezogene Berufserfahrung (z.B. als Bürokraft)

Flexibilität und Belastbarkeit

ausgeprägte Teamfähigkeit

freundliches Auftreten, Kommunikationsfreude und Durchsetzungsvermögen

sehr gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook) und die Bereitschaft, sich in verschiedene polizeiliche EDV-Systeme einzuarbeiten

sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TV-L.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Art. 10 Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Fr. Reyher (Tel. 089/1212-2111) und zum Beschäftigungsverhältnis an Frau Pluntke (Tel. 089/1212-3191).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "122-Kfb".



Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter Angabe des o.a. Kennworts bis zum 19.02.2021.