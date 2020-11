19.11.2020, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Beamte (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene

Wir suchen für das Sachgebiet 124 mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Zeitpunkt Beamte (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn "Verwaltung und Finanzen", fachlicher Schwerpunkt "nichttechnischer Verwaltungsdienst" für die Zentrale Vergabe und Vertragsberatung der Bayerischen Polizei (ZVVB) im Sachgebiet 124 (Beschaffung/ Zentraleinkauf)

Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere

Vergaberechtliche Beratung und Unterstützung der Verbände der bayerischen Polizei bei der Vorbereitung und Durchführung von EU-weiten und nationalen Vergabeverfahren, z.B. Festlegung der Vergabeart / Gestaltung des Vergabeverfahrens / Erstellung der Vergabeunterlagen, u.a. Verträge, Leistungsbeschreibung, Kriterienkatalogen / Unterstützung bei der Beantwortung von Bieterfragen/Rügen

Recherchen zu vergaberechtlichen Themen

Durchführung von Schulungen im Vergaberecht

Erstellung und Pflege von Musterunterlagen/Musterdokumenten

Unser Anforderungsprofil

Eine erfolgreich abgelegte Qualifikationsprüfung der 3. Qualifikationsebene in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen

Erfahrungen im Vergabebereich/Vergaberecht und Vertragsrecht

Gute EDV-Kenntnisse sowie ein technisches Interesse

Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten

Flexibilität

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen

Freundliches Auftreten sowie Kommunikationsfreude

Wir bieten

Beförderungsmöglichkeiten auf dem Dienstposten bis zur Besoldungsgruppe A11

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

Ein angenehmes Arbeitsklima

Gleitende Arbeitszeit

Fortbildungsmöglichkeiten

Fragen zur Tätigkeit richten Sie bitte an Frau Wolf (Tel. 089/1212-2124). Fragen zur Einstellung/Übernahme und zum Beamtenverhältnis bitte an Frau Kleinschmidt (Tel. 089/1212-3130).



Die Übernahme in das Beamtenverhältnis ist in der dritten Qualifikationsebene in A 9 möglich. Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 3. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Umsetzung/Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe, maximal in A 11. Der Dienstposten hat die Wertigkeit A 09/11.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 18.12.2020 an das



Bayerisches Landeskriminalamt

SG 111 - Kennwort: SG 124 – 3. QE

Maillingerstraße 15, 80636 München



Bewerbungsunterlagen:

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse - Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappe.



Oder gerne auch per E-Mail unter Angabe des Kennwortes "SG 124 – 3. QE".