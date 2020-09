16.09.2020, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Jurist (m/w/d)

Wir suchen für die Autorisierte Stelle Bayern für den Bereich AS 3 - Standortmanagement mit Sitz in 86343 Königsbrunn, Föllstraße 24 zum nächstmöglichen Termin und unbefristet einen Jurist (m/w/d).

Die Autorisierte Stelle Bayern (AS BY) ist das Kompetenzzentrum für den Betrieb des Digitalfunks für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Digitalfunk BOS). Sie ist im Freistaat Bayern beim Bayerischen Landeskriminalamt angesiedelt.



Die AS BY koordiniert in ihrem Zuständigkeitsbereich die von den BOS gestellten Anforderungen zur Dienstbereitstellung und zum Einsatz der Fernmeldemittel des BOS-Digitalfunks, die sich aus dem operativ-taktischen Bedarf ergeben. Sie arbeitet direkt mit den Taktisch-Technischen Betriebsstellen und Einsatzzentralen der Bayer. Polizei sowie den Integrierten Leitstellen der Hilfsorganisationen und Feuerwehren zusammen.



Im Bereich Standortmanagement werden alle bayerischen Basisstationsstandorte sowohl aus technischer und infrastruktureller als auch kaufmännischer Sicht mit aktuell über 900 Standorten und etwa 5000 Verträgen verwaltet. Zudem wird der Haushalt für die gesamte AS BY bewirtschaftet und große Vergabeverfahren aus fachlicher und juristischer Sicht begleitet.

Ihre Aufgaben

Leitung des Arbeitsbereichs Vertrag/Recht

Stellv. Leitung des Bereichs Standortmanagement in der AS BY

Abstimmungen mit behördlichen Stellen und privaten Vertragspartnern, z.B. Bauämtern, Bayer. Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS), Instandhaltungsfirmen, Mobilfunkfirmen und Vermietern bzgl. infrastrukturellem Standortmanagement

Vertragsgestaltung mit beauftragten Firmen und beteiligten Behörden

Mitwirkung an Ausschreibungen

Sicherstellung der kaufmännischen Belange des Bereichs

Ansprechpartner für juristische Fragestellungen in der AS BY

Ihr Profil

Zweite juristische Staatsprüfung mit einem Punktwert bei der Prüfungsgesamtnote von mindestens 7,50 Punkten

Wünschenswert sind tiefergehende Kenntnisse im Vertragsrecht, insb. Werkvertrags- und Mietrecht, ggf. privates Baurecht

Erwartet wird zudem

die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union,

Interesse an disziplinübergreifender Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ohne juristischen Hintergrund,

ausgeprägte Teamfähigkeit,

hohe Kommunikationsfähigkeit,

Verschwiegenheit und Loyalität,

Verständnis für technische und bauliche Belange,

Serviceorientierung,

Erfahrung im Bereich Vertragsrecht und Ausschreibungsrecht der öffentlichen Hand,

Planungs- und Organisationsfähigkeit,

Verantwortungsbewusstsein

Belastbarkeit und Engagement und die Bereitschaft, sich in neue Aufgabenstellungen schnell einzuarbeiten,

Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit,

Bereitschaft zu Dienstreisen innerhalb Deutschlands.

Wir bieten

Beförderungsmöglichkeiten auf dem Dienstposten bis zur Besoldungsgruppe A14

eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

ein angenehmes Arbeitsklima

gleitende Arbeitszeit und ein attraktives Gesundheitsmanagement

umfassende Fortbildungsmöglichkeiten

Die Beschäftigung erfolgt im Beamtenverhältnis der 4. Qualifikationsebene (entspricht dem höheren Dienst). Der Dienstposten hat die Wertigkeit A 13/14. Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Bayerisches

Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zur Tätigkeit richten Sie bitte an Frau Hamid (Tel. 08231/9770-118). Fragen zum Beschäftigungsverhältnis bitte an Frau Storbeck (Tel. 089/1212-1110).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet „Jurist AS BY“.



Übersenden Sie bitte Ihre Bewerbung unter Angabe des Kennworts "Jurist AS Bayern – AS 32" bis zum 15.10.2020 an



Bayerisches Landeskriminalamt

SG 111 - Kennwort: Jurist AS Bayern – AS 32

Maillingerstraße 15, 80636 München



Bewerbungsunterlagen: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse - Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappe.



Oder gerne auch per E-Mail.