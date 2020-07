24.07.2020, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Technischer Sachbearbeiter (m/w/d)

Wir suchen für die Autorisierte Stelle 86343 Königsbrunn, Föllstraße 24 zum nächstmöglichen Zeitpunkt und unbefristet einen Technischen Sachbearbeiter (m/w/d) für den Bereich "Taktisch-technische Betriebsstellen" (Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Katastrophenschutz, THW, Digitalfunk BOS)

Ihre Aufgaben

Mitarbeit im TTB-Team Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz

Beratung und Unterstützungsleistungen für die Nutzer des Digitalfunks BOS

Begleitung landes- und bundesweiter Gremien im Bereich des Digitalfunks

Vorbereitung und begleitende Durchführung der Migration der Alarmierung für Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz

Koordinierung der Informationssteuerung an die Nutzer des Digitalfunks BOS

Beratung und Information der Anwender und Einsatzleiter bei Einsatzlagen

Ihr Profil

Abgeschlossene technische Ausbildung mit fundierten Kenntnissen im Bereich

Feuerwehr, Rettungsdienst, THW oder Katastrophenschutz

Sozialkompetenz, Teamfähigkeit sowie Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit, Flexibilität und Mobilität

Bereitschaft zu anlass- und einzelfallbezogener Dienstverrichtung außerhalb der Regelarbeitszeit

Wünschenswert sind Erfahrungen im Umgang mit dem bayerischen Einsatzleitsystem (ELDIS)

Verständnis für organisatorische und sicherheitsrelevante Zusammenhänge auf dem Gebiet des Digitalfunks (Betrieb und Organisation)

Fundierte Anwenderkenntnisse der gängigen MS Office-Anwendungen

Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Die Bezahlung erfolgt entsprechend Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung sowie in Abhängigkeit der konkreten Aufgabenübertragung nach dem TV-L.



Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird die Übernahme in ein Beamtenverhältnis der 2. Qualifikationsebene (QE) angestrebt. Bei Vorliegen aller Voraussetzungen ist auf diesem Dienstposten auch die modulare Qualifizierung für die 3. QE möglich.



Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 2. oder 3. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe – bis maximal in der Besoldungsgruppe A11. Der Dienstposten hat die Wertigkeit A9/11.

Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem

Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht. Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung Ü1 und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Herrn Merkle (Tel. 08231/9770-105) und zum

Beschäftigungsverhältnis an Frau Pluntke (089/1212 - 3191).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "AS1-TTB". Bitte geben Sie dieses beim Schriftverkehr an.