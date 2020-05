21.05.2020, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Ingenieur FH/B.Sc. (m/w/d) Fachrichtung Elektrotechnik

Wir suchen für das Sachgebiet 115 - Betriebstechnik in der Abteilung I – Zentrale Aufgaben mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Termin und unbefristet einen Ingenieur FH/B.Sc. (m/w/d) Fachrichtung Elektrotechnik als verantwortliche Fachkraft für Elektrotechnik.

Der Fachbereich Technik des SG 115 Betriebstechnik ist verantwortlich für den Betrieb und die Wartung der technischen Anlagen in den Liegenschaften des Bayerischen Landeskriminalamtes und unterstützt bei Sanierungen / Neubauten im technischen Bereich.



Es werden unter anderem die folgenden Bereiche betreut:



Elektrische Infrastruktur (Schaltanlagen, USV Anlagen, Netzersatzanlagen, Beleuchtung, allgemeine Stromversorgung)

Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen

Aufzugsanlagen

Laboranlagen (Digestorien, Entsalzungsanlagen, Abwasserneutralisation)

Ihre Aufgaben

Wahrnehmung der Aufgaben einer verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) DIN VDE 1000-10, somit die Übernahme der Verantwortung für den gesamten elektrischen im Bayerischen Landeskriminalamt.

selbstständige und eigenverantwortliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben wie z.B, die Einhal-tung elektrotechnischer Sicherheitsanforderungen beurteilen, Gefahren erkennen und geeignete Sicherungsmaßnahmen durchsetzen

Beratung und Unterstützung bei Anfragen zu elektrotechnischen Themen

Ermittlung, Organisation und Überwachung der erforderlichen Prüfungen der technischen Anlagen gemäß den gesetzlichen Vorgaben (siehe auch VEFK)

Unterstützung bei der Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Organisation der daraus resultierenden Maßnahmen (siehe auch VEFK)

Erstellung und Pflege von sicherheitsrelevanten Betriebs- und Arbeitsanweisungen

Überwachung und Betreuung des Arbeitsschutzes im Fachbereich Technik, Durchführen von Arbeitsschutzunterweisungen (siehe auch VEFK)

Durchführung / Organisation von regelmäßigen Schulungen und Unterweisungen des Betriebspersonals

Ihr Profil

ein innerhalb der letzten fünf Jahre abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Elektrotechnik (Bachelor/FH) mit Schwerpunkt allgemeine Elektrotechnik oder Anlagentechnik oder

bei länger als fünf Jahre zurückliegendem Abschluss des oben genannten Studiums ist eine nicht länger als fünf Jahre zurückliegende, einschlägige berufliche Tätigkeit im Themenbereich Schwach- und Starkstromtechnik und/oder praktische Erfahrung in der Umsetzung der entsprechenden Normen und Vorschriften wie z.B VDE, TRBS und Gefährdungsbeurteilung elektrischer Anlagen gefordert

gute EDV-Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Produkten

Besitz des Führerscheins der Klasse B

gute Team- und Kommunikationsfähigkeit

ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein bei hoher Einsatzbereitschaft aus sowie die Fähigkeit zum selbstständigen und gewissenhaften Arbeiten

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem

Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Art. 10 Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.



Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 12 TV-L. Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird die Übernahme in ein Beamtenverhältnis der 3. Qualifikationsebene (QE) angestrebt. Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 3.QE befinden, besteht die Möglichkeit der Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe – bis maximal in der Besoldungsgruppe A12. Der Dienstposten hat die Wertigkeit A9/11 (12).



Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Herrn Mödinger (Tel. 089/1212-1115) und zum Beschäftigungsverhältnis bitte an Frau Pluntke (Nebenstelle -3191).



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "115-ING". Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter Angabe des o.a. Kennworts bis zum 05.06.2020.