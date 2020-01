10.01.2020, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Beamtinnen/Beamte (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn "Verwaltung und Finanzen", fachlicher Schwerpunkt "nichttechnischer Verwaltungsdienst"

Wir suchen für die Autorisierte Stelle Bayern mit Sitz in Königsbrunn zum nächstmöglichen Zeitpunkt Beamtinnen/Beamte (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn "Verwaltung und Finanzen", fachlicher Schwerpunkt "nichttechnischer Verwaltungsdienst".

Ihr Aufgabenbereich

Sicherstellung des Vertragsmanagements für Verträge des BOS-Digitalfunks in Bayern sowie der Verträge zur Sicherstellung der Funktionalität des Bereichs Standortmanagement, insbesondere Fristenüberwachung und Datenpflege

Vertragsgestaltung mit Privatpersonen, gewerblichen Firmen und Behörden, insbesondere Vertragserstellung und Vertragsänderung von Miet- und Stromlieferverträgen

Abstimmungen mit weiteren Behörden, Instandhaltungsfirmen, BDBOS, Mobilfunkfirmen, Vermietern und anderen Bereichen innerhalb der Autorisierten Stelle bzgl. infrastrukturellem Standortmanagement

Erwirken öffentlich-rechtlicher Erlaubnisse oder Genehmigungen bei Änderungen an Digitalfunkstandorten sowie Abstimmung mit den beteiligten Behörden und Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Auflagen

Mitwirkung an öffentlichen Ausschreibungen

Pflege der relevanten Datenbanken

Ausbildung und Qualifikation

Sie haben eine Ausbildung als Diplom-Verwaltungswirt/in (FH), Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, erfolgreich abgeschlossen.

Sie arbeiten gerne und versiert mit den gängigen MS-Office-Programmen.

Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen im Bereich Liegenschaftsverwaltung sammeln können und bereits Kenntnisse im Umgang mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst) erworben.

Serviceorientierung ist für Sie sehr wichtig. Durch Ihr Organisationsgeschick unterstützen Sie gerne das Team und andere Organisationseinheiten. Hierbei sind freundliches Auftreten und Kommunikationsfreude für Sie selbstverständlich. Übertragene Arbeiten erledigen Sie selbstständig und gewissenhaft.

Wir bieten

Beförderungsmöglichkeiten bis A11 in der dritten Qualifikationsebene,

eine interessante, abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit, durch die Einblicke in alle Behörden mit Sicherheitsaufgaben in Bayern geknüpft werden können,

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

gleitende Arbeitszeit

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Fragen zur Tätigkeit richten Sie bitte an Frau Hamid (08231/9770-118), Fragen zum Beschäftigungsverhältnis bitte an Frau Kretzschmar/Frau Finster (Tel. 089/1212-3190/3130).



Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 3. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Umsetzung/Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe - maximal in der Besoldungsgruppe A 11.



Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "AS Bayern I".



Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter Angabe des o.a. Kennworts bis zum 07.02.2020.





Oder auf dem Postweg an:



Bayerisches Landeskriminalamt

Sachgebiet 111 - Kennwort: AS Bayern I

Maillingerstr. 15, 80636 München



Bewerbungsunterlagen:

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappe.