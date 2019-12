09.12.2019, Landeskriminalamt



Beamtin/Beamten (m/w/d) der 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn "Verwaltung und Finanzen", fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst oder Fachlaufbahn "Naturwissenschaft und Technik", fachlicher Schwerpunkt Informations- und Kommunikationstechnik

Wir suchen für das Sachgebiet 124 – Beschaffung/Zentraleinkauf mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Zeitpunkt Beamtin/Beamten (m/w/d) der 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn "Verwaltung und Finanzen", fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst oder Fachlaufbahn "Naturwissenschaft und Technik", fachlicher Schwerpunkt Informations- und Kommunikationstechnik.

Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere

Durchführung und Abwicklung von Beschaffungen nach UVgO mit dem Schwerpunkt IuK bei der Bayer. Polizei (Beschaffung von Hard- und Software)

Bearbeitung von Beschaffungsaufträgen durch Bedarfsträger der Bayer. Polizei über ein Warenwirtschaftssystem

Erstellung der Vertragsunterlagen unter Einbeziehung von standardisierten Formblättern sowie EVB-IT Vertragsmustern

Führen eines Vergabeaktes und Dokumentation der Beschaffungsvorgänge

Unser Anforderungsprofil

Sie haben eine Ausbildung als Verwaltungswirt/in, Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, erfolgreich abgeschlossen oder

eine abgeschlossene Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt Informations- und Kommunikationstechnik oder

eine vergleichbare Qualifikation, welche die beamten- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt wie z.B. Fachinformatiker(in), Systemtechniker(in) etc.

Gute EDV-Kenntnisse sowie ein gutes technisches Verständnis

Erste Erfahrungen im Einkauf (Beschaffungsstelle) wären wünschenswert

Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten

Flexibilität

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Freundliches Auftreten sowie Kommunikationsfreude

Wir bieten

Beförderungsmöglichkeiten bis A9 mit Amtszulage in der zweiten Qualifikationsebene

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

Gleitende Arbeitszeit

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz in München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Fragen zur Tätigkeit richten Sie bitte an Frau Hünerberg oder Frau Wolf (Tel. 089/1212-1124 und 2124). Fragen zur Einstellung /Übernahme und zum Beamtenverhältnis bitte an Frau Remböck (Tel. 089/1212-3196).





Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 2. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Umsetzung/Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe.



Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "SG 124 – 2. QE".





Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte unter Angabe des Kennworts an die o.a. E-Mail-Adresse bis zum 17.01.2020.



Oder auf dem Postweg an:



Bayerisches Landeskriminalamt

Sachgebiet 111 - Kennwort: SG 124 - 2. QE

Maillingerstr. 15, 80636 München



Bewerbungsunterlagen:

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse

Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappe.