06.11.2019, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Elektromeister oder Elektrotechniker (m/w/d)

Wir suchen für das Sachgebiet 115 - Betriebstechnik in der Abteilung I – Zentrale Aufgaben mit Sitz in München, Maillingerstraße zum nächstmöglichen Termin und unbefristet einen Elektromeister oder Elektrotechniker (m/w/d).

Ihre Aufgaben

Bedienung, Wartung und Störungsbeseitigung an elektrotechnischen und haustechnischen Anlagen (z. B, MSR-Technik, Mittel- und Niederspannungs-, sowie Notstrom- und USV-Anlagen, Photovoltaikanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen, Kälte- und Kühlturmanlagen, Wasseraufbereitungs- und Abwasseranlagen, Heizungsanlagen)

Kleinere Reparatur- und Installationsarbeiten im gesamten BLKA- Areal (z. B. Austausch von Leuchtmitteln, Schalter- und Steckdosenreparatur, Instandsetzung von Elektrokleingeräten, Austausch von Antriebsmotoren)

Betreuung von im Haus tätigen Fremdfirmen im Zuge von Instandhaltungs-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

Teilnahme an einer 24-Stunden Rufbereitschaft zur Störungsbeseitigung an den zu betreuenden technischen Anlagen

Ihr Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektromeister/in oder Techniker/in

Möglichst mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Kundendienstservice, vorzugsweise in der MSR- oder Versorgungstechnik

Erfahrung im Umgang mit Gebäudeleittechnik ist erwünscht

Grundkenntnisse im EDV- Bereich

Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Führerschein der Klasse B

Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit

Ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein bei hoher Einsatzbereitschaft und Fähigkeit zum selbstständigen und gewissenhaften Arbeiten

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und

ein attraktives Gesundheitsmanagement

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 7 TV-L.

Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen wird die Übernahme in ein Beamtenverhältnis der 2. Qualifikationsebene (QE) angestrebt.



Wenn Sie sich bereits in einem Beamtenverhältnis der 2. QE befinden, besteht die Möglichkeit der Versetzung unter Beibehalten der Besoldungsgruppe – bis maximal in der Besoldungsgruppe A9.



Die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Art. 10 Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Herrn Mödinger (Tel. 089/1212-1115) und zum Beschäftigungsverhältnis an Frau Pluntke, App.: -3191).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "115-Elektro".



Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter Angabe des o.a. Kennworts bis zum 25.11.2019.