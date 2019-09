16.09.2019, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Biologen (m/w/d) in Vollzeit für ein EU-Projekt

Wir suchen für das Sachgebiet 203 - Forensische DNA-Analytik in der Abteilung II – Kriminaltechnisches Institut mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Termin und befristet für die Dauer von zwei Jahren einen Biologen (m/w/d) in Vollzeit für ein EU-Projekt.

Ihre Aufgaben

Planung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich RNA-Sequenzierung zur molekularen Alterseinschätzung im Rahmen eines EU-Projektes insbesondere

Recherche bekannter und Identifizierung neuer RNA-Marker inklusive RNA-Präparation sowie Erstellung von Libraries für Next-Generation Sequencing (NGS)

Erstellen eines Validierungsplans unter Beachtung von forensisch relevanten Empfehlungen

Durchführung der Validierung gemäß Plan

Prüfung der Kandidatenmarker auf ihre Anwendbarkeit in der forensischen Fallarbeit

Erstellen einer Implementierungsempfehlung

Verfassen von Publikationen und Vortragstätigkeit

Erfüllung von Berichtspflichten gemäß Vorgaben der EU

Zusammenarbeit/Hospitationen bei europäischen Kooperationspartnern

Ihr Profil

Sie haben

ein abgeschlossenes universitäres Hochschulstudium der Biologie (Diplom, Magister oder Master) oder vergleichbare Studiengänge mit molekulargenetischem Schwerpunkt,

eine Expertise in molekularbiologischen Labortechniken und Nukleinsäureanalytik, insbesondere der RNA-Analyse,

praktische Erfahrungen mit Next Generation Sequencing (NGS),

formulierungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse,

eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit,

ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative,

Freude an wissenschaftlicher Kommunikation und Präsentation.

Sie beherrschen die gängigen MS-Programme Outlook, Word und Excel.



Erfahrungen in der Forensik und im Qualitätsmanagement sind wünschenswert.



Eine Promotion ist wünschenswert.



Wir bieten

eine anspruchsvolle wissenschaftliche Tätigkeit in einem internationalen Partnernetzwerk,

ein vielfältiges nationales und internationales Aufgabenspektrum,

die Möglichkeit, einen Arbeitsbereich aktiv mitzugestalten und das wissenschaftl. Profil zu stärken,

die aufgabenbezogene Aus- und Fortbildung,

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet,

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung,

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre,

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten,

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung,

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr,

flexible Arbeitszeiten und

ein attraktives Gesundheitsmanagement.

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 14 TV-L.

Die Einstellung erfolgt vorbehaltlich der Förderzusage.



Das Bayerische Landeskriminalamt unterstützt auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Herrn Dr. Voll (Tel. 089/1212-1203) und

zum Beschäftigungsverhältnis an Herrn Rauschert (-3193).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre Bewerbung übersenden Sie uns bitte bis zum 30.09.2019 per E-Mail unter Angabe des Kennworts "203-Projekt".