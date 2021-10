12.10.2021, Landeskriminalamt



Falschgeldverbreitung in Supermarkt gescheitert

Kelheim - 90.000 Euro Falschgeld sichergestellt.



sichergestelltes Falschgeld

Der Aufmerksamkeit einer Kassiererin in einem Kelheimer Supermarkt und der professionellen Zusammenarbeit der Kriminalpolizei Landshut mit dem Bayerischen Landeskriminalamt ist es zu verdanken, dass ca. 1.800 gefälschte 50-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen werden konnten. Zwei Personen wurden festgenommen.



Am Donnerstag, den 30.09.2021, wollte eine 30-jährige bulgarische Kundin ihren Einkauf in einem Verbrauchermarkt mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Die Kassiererin teste den Schein mit einem Testgerät und erhielt ein positives Ergebnis.



Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kelheim konnte den Fälschungsverdacht bestätigen. Bei der Durchsuchung der 30-Jährigen wurden weitere Scheine gefunden, die ebenfalls als Fälschungen erkannt wurden.



Die Staatsanwaltschaft Regensburg erwirkte hieraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für ihren derzeitigen Aufenthaltsort, bei dem es sich um die Wohnung ihres 34-jährigen Bruders in Kelheim handelte. Dort fanden die durchsuchenden Beamten der Kriminalpolizei Landshut in einem Hinterhof und im dort abgestellten Pkw des Bruders noch eine große Anzahl weiterer Scheine.



Gegen die Frau und ihren Bruder wurde durch das Amtsgericht Regensburg Haftbefehl erlassen, gegen die 30-Jährige wurde er gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt.



Die Falschgeldzentralstelle des Bayerischen Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen und führte die Spurensicherung sowie eine weitere Durchsuchung durch.