16.08.2021, Landeskriminalamt



Ecstasy-Tabletten im Millionenwert sichergestellt

Mehr als 170 Kilogramm Drogen waren in fünf Kartons verpackt

Münchberg – Ecstasy-Tabletten im Millionenwert haben Schleierfahnder auf einem Autohof bei Münchberg in einem Kastenwagen entdeckt. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Hof hatten am Donnerstag (12.08.2021) die beiden Insassen des Fahrzeugs und zwei weitere Männer in einem Pkw kontrolliert, die auf dem Autohof parkten. Auf der Ladefläche des Kastenwagens fanden die Polizisten fünf Kartons. Deren Inhalt: mehr als 170 Kilogramm Ecstasy-Tabletten. Der Schwarzmarktwert der Drogen liegt Schätzungen zufolge bei etwa fünf Millionen Euro.



Die Beamten stellten das Rauschgift sicher. Die vier Männer im Alter zwischen 29 und 51 Jahren mit griechischer, türkischer, niederländischer und rumänischer Staatsangehörigkeit kamen in Untersuchungshaft. Gegen sie besteht der Verdacht der bandenmäßigen Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.



Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur Frage der Herkunft der Betäubungsmittel sowie für wen die Drogen bestimmt waren, hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER Nordbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof übernommen.



München, 16.08.2021