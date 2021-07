02.07.2021, Landeskriminalamt



Gestohlene Büsten kehren zurück

München - LKA-Präsident übergibt gestohlene Gegenstände an Gesundheitsreferentin der Landeshauptstadt München



Polizeipräsident Harald Pickert übergibt gestohlene Gegenstände im Beisein seiner Ermittler an die Gesundheitsreferentin der Landeshauptstadt München, Beatrix Zurek.

Wie am 14.04.2021 berichtet, gelang den Kunstfahndern des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) am 09.04.2021 die Festnahme von drei Personen, die im Verdacht stehen, mehrere Denkmäler am Alten Südlichen Friedhof beschädigt und Gegenstände entwendet zu haben.



Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten drei gestohlene Büsten sowie ein Weihkreuz sichergestellt werden, als die Täter versuchten, diese bei einem Münchner Schrotthändler zu veräußern. Die Gegenstände wurden in den letzten Wochen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA auf mögliche Spuren untersucht.



Am heutigen Freitag konnte Herr Polizeipräsident Harald Pickert (BLKA) die Gegenstände im Beisein seiner Ermittler an die Gesundheitsreferentin der Landeshauptstadt München, Frau Beatrix Zurek, übergeben. Die städtischen Friedhöfe liegen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsreferats.



Nun kehren die Büsten von Josef Flüggen (deutscher Maler, 03.04.1842 – 03.11.1906), Dr. phil. Martinus Schleich (Schriftsteller, 12.02.1827 – 13.10.1881) und Franz Werner (Hoffotograf, 23.03.1816 – 18.05.1906) sowie das Kreuz des Weihwasserbeckens zur Erinnerung an die Sendlinger Mordweihnacht im Jahre 1705 zurück zum Alten Südlichen Friedhof an der Thalkirchner Straße.



Die Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten, die unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I geführt werden, dauern noch an.



Ein Zusammenhang zur Beschädigung der Bronzebüste von König Ludwig II. an der Corneliusbrücke in München Ende März diesen Jahres konnte im Rahmen der Ermittlungen nicht festgestellt werden. Die Büste des „Kini“ wurde bereits an das zuständige Baureferat der Landeshauptstadt München zurückgegeben.