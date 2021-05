21.05.2021, Landeskriminalamt



Geldautomat gesprengt – Täter fliehen mit Beute

Zeugenaufruf

München/Goldbach – Unbekannte haben in Goldbach bei Aschaffenburg einen

Geldautomaten gesprengt und sind mit einer Beute im hohen fünfstelligen Bereich

geflohen. Die Detonation in der Nacht auf Freitag, 21.05.2021, gegen 2.30 Uhr, richtete

am Gebäude einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich an. Die zwei Täter

türmten in einem dunklen Fahrzeug. Experten der Tatortgruppe Sprengstoff und

Entschärfer der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts

(BLKA) rückten zum Tatort an.



Die Waffen- und Sprengstoffexperten des BLKA haben unter Sachleitung der

Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen. Genauere

Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im

Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.



Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt

folgende Fragen:



Wem sind in den frühen Morgenstunden im Bereich der Aschaffenburger Straße

in Goldbach verdächtige Personen aufgefallen?



Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen

könnten?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, Tätern oder Verbleib des Geldes

geben?



Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer

089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.







München, 21.05.2021