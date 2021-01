14.01.2021, Landeskriminalamt



Zehn Kilogramm Heroin in Auto sichergestellt

Polizisten entdecken bei Kontrolle auf der A8 vier Handys im Wagen und schöpfen Verdacht

Piding – Zehn Kilogramm Heroin im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding in einem Wagen auf der Autobahn 8 nahe der österreichischen Grenze sichergestellt. Die Drogen waren auf mehrere Pakete verteilt und hinter der Mittelkonsole des Autos versteckt. Der 51 Jahre alte serbische Fahrer kam in Untersuchungshaft.



Die Polizisten hatten den Mann am Sonntag, 10.01.2021, nahe Piding kontrolliert. Er hatte vier Mobiltelefone bei sich, was den Beamten merkwürdig vorkam. Daraufhin schauten sie sich den Wagen genauer an. Dabei fiel ihnen die wackelige Mittelkonsole auf. Die Polizisten entfernten die Konsole und entdeckten im Kupplungsschacht dahinter die Pakete mit Heroin.



Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München

unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

München, 14.01.2021