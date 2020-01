21.01.2020, Landeskriminalamt



Das BLKA im Einsatz für den guten Zweck

München - 85 neue Spender für die DKMS im Kampf gegen den Blutkrebs!

Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Die Chancen für eine echte Heilungschance mit Hilfe einer Stammzellespende sind sehr hoch. Einziges Problem: Für eine erfolgreiche Transplantation müssen die Gewebemerkmale von Patient und Spender nahezu 100%ig übereinstimmen – genau das macht die Suche so schwierig, denn die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden, liegt bei 1:20.000 bis zu 1:mehreren Millionen.



Das Bayerische Landeskriminalamt hat seine Kolleginnen und Kollegen zum zweiten Mal zu einer Typisierungsaktion für Stammzellenspender aufgerufen. So konnten insgesamt 85 neue Spender für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei registriert werden.



Dank des positiven Feedbacks ist eine Wiederholung der Aktion in naher Zukunft geplant.