16.12.2019, Landeskriminalamt



Einladung zur Pressekonferenz - Große Rauschgiftsicherstellung in Neu-Ulm

500 kg Kokain sichergestellt, sechs Festnahmen

Am Freitag, 13.12.2019, konnten in Neu-Ulm fast 500 kg Kokain sichergestellt werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang es, sechs Tatverdächtige festzunehmen.



Die näheren Umstände der Sicherstellung und des Einsatzes der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München sowie der Staatsanwaltschaft Memmingen stellen Ihnen am



Dienstag, 17.12.2019, 10.30 Uhr,

im Foyer des Bayerischen Landeskriminalamtes,

Maillingerstr. 15, 80636 München,



Herr Polizeipräsident Robert Heimberger, Herr Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Christoph Ebert und der Einsatzleiter, Kriminaloberrat Falk von Usslar, vor.