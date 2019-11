18.11.2019, Landeskriminalamt



Internationale Durchsuchungs- und Festnahmeaktion wegen Raubgrabungen in Italien



in München sichergestellte Münzen

Seit heute Morgen, 06.00 Uhr, durchsuchen Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes drei Wohn- und Geschäftsräume in München.



Diese Durchsuchungen sind Teil einer europaweiten Festnahme- und Durchsuchungsaktion italienischer Carabinieri, die gegen eine in Kalabrien ansässige Gruppierung seit 2017 ermitteln. Die Vorwürfe gegen die Gruppe sind umfangreiche Raubgrabungen in Italien, insbesondere nach Münzen und anderen Kulturschätzen, und deren europaweiter Handel.



Aufgrund einer europäischen Ermittlungsanordnung hat die Staatsanwaltschaft München I die notwendigen Beschlüsse beantragt, die vom Amtsgericht München erlassen wurden.



Knapp 20 Ermittler haben deshalb heute Morgen begonnen, die Wohn- und Geschäftsräume einer 31-jährigen Italienerin und ihres 37-jährigen Bruders in der Münchner Innenstadt und in Bogenhausen zu durchsuchen.



Dabei konnten zahlreiche Kulturgüter sichergestellt werden.



Die Erkenntnisse werden den italienischen Behörden zur Verfügung gestellt, die Ermittlungen dauern an.