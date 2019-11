11.11.2019, Landeskriminalamt



Heroinhändler festgenommen

München - Fast 1 kg Heroin sichergestellt, zwei Männer festgenommen.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen wurde den Rauschgiftfahndern des Bayerischen Landeskriminalamtes bekannt, dass ein 29-jähriger Libanese in München mit Heroin handeln soll.



Der 29-Jährige konnte am Montag, 04.11.2019, dabei beobachtet werden, wie er sich am späten Nachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) mit einem Mann traf.



Dieser kam mit einem Reisebus an und unterhielt sich mit dem 29-Jährigen, der kurz danach aus dem Gepäckfach eine Tüte holte und weg ging.



Bei einer Kontrolle fanden die Fahnder zunächst nur arabische Lebensmittel in der Tüte. Aufgrund des bestehenden Verdachts wurden diese Lebensmittel auf der nahegelegenen Polizeiinspektion 16 – Hauptbahnhof genauer untersucht.



Darin fanden die Beamten dann gut versteckt insgesamt mehr als 700 g Heroin.



Aufgrund dieses Rauschgiftfundes nahmen die Ermittler den Treffpartner, einen 39-jährigen Libanesen, ebenfalls in der Nähe des Hauptbahnhofes fest. Er führte bei seiner Festnahme Bargeld in einer fünfstelligen Höhe mit sich.



In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft München I wurde die Wohnung des 29-Jährigen in München-Forstenried durchsucht. Dabei wurden neben Verpackungsmaterial noch weitere ca. 260 g Heroin aufgefunden.



Gegen beide Tatverdächtigen beantragte die Staatsanwaltschaft München I Haftbefehle, die vom Amtsgericht München erlassen wurden.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.