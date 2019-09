02.09.2019, Landeskriminalamt



Königliche Amtshilfe des BLKA

Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes auf den Spuren von König Ludwig dem II.

Hohenschwangau – am 05. September 1869 ließ König Ludwig II von Bayern den Grundstein des weltberühmten Märchenschlosses Neuschwanstein legen.

Ganz in der Tradition der damaligen Zeit wurden in dem Grundstein der Bauplan, Porträts des Bauherrn und Geldmünzen eingelegt.

Wo dieser Grundstein jedoch genau verbaut wurde, konnte bislang nur aufgrund historischer Dokumente in etwa vermutet werden.



Um nach 150 Jahren schließlich Licht in das Dunkle zu bringen, ersuchte die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) um Amtshilfe bei der Suche nach diesem historisch bedeutenden Grundsteines.



Das BLKA verfügt über Spezialisten der Technischen Sondergruppe (TSG) die zur Entschärfung von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen ausgebildet und ausgerüstet sind.

Nach der Eingrenzung des Suchbereichs durch die Historiker im

Sogenannten „Ritterbad“ des Schlosses, begannen unsere Experten schließlich mit den umfangreichen Suchmaßnahmen.



Unter zur Hilfenahme von verschiedenen Elektromagnetischen Sondierungssystemen ortete schließlich die TSG den Grundstein in der Ziegelwand.

Die Experten der TSG konnten zudem das verwendete Material des Grundsteins auf Messing eingrenzen und markierten den genauen Fundort des Steines.

Für alle Beteiligten des BLKA und der Schlossverwaltung war dies ein ganz besonderes Erlebnis!