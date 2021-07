30.07.2021, Landeskriminalamt



Cybercrime bei der Bayerischen Polizei







Die Bearbeitung von Cybercrime-Delikten liegt in ganz Bayern in den Händen der 2017 neu geschaffenen Kommissariate "Cybercrime" bei der Kriminalpolizei. Sollten Sie als Privatperson ein Cybercrime-Delikt zur Anzeige bringen wollen, wenden Sie sich bitte unmittelbar an die für Sie zuständige Polizeiinspektion. Egal wo und wer in Bayern Opfer eines Cyberangriffs wird, jeder findet in seiner unmittelbaren Umgebung einen kompetenten Ansprechpartner.



Sie suchen einen Ansprechpartner?