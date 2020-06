08.06.2020, Bereitschaftspolizei



Stellenausschreibung der Bayerischen Bereitschaftspolizei bei der V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn

Die V. Bereitschaftspolizeiabteilung in Königsbrunn sucht zum nächstmöglichen Termin, zunächst befristet zur Erprobung, einen Bachelor of Science (m/w/d) als Sachbearbeiter 3. QE Informationstechnik für den Servicedienst Information und Kommunikation (SD IuK) in Vollzeit (40,1 Std./Woche).