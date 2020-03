02.03.2020, Bereitschaftspolizei



Stellenausschreibung der Bayerischen Bereitschaftspolizei bei der I. Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA) München - Polizeiorchester Bayern

Die I. Bereitschaftspolizeiabteilung München sucht für das Polizeiorchester Bayern zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis 31.12.2020, eine 3. Klarinette in Bb (m/w/d) in Teilzeit (40%). Das Probespiel findet am 07.05.2020 ab 13:00 Uhr statt. Einspielmöglichkeit besteht ab 11:30 Uhr. (Pflichtstück: C.M. von Weber – 2. Konzert in Es-Dur, op. 74). Die Orchesterstellen (Blasorchester) werden mit der Einladung

zum Probespiel verschickt.