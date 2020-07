Polizeiorchester Bayern gastiert beim 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück OSNABRÜCK. Direkt beim Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann hatte Herr Paul Lehrieder, MdB und Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) bereits 2017 angefragt, ob sich das Polizeiorchester Bayern am 6. Deutschen Musikfest in Osnabrück vom 30.05. - 02.06.2019 beteiligen könne. In dem Schreiben bezeichnete dieser das Polizeiorchester Bayern als „eines der wichtigsten Berufsblasorchester in Deutschland, das zur künstlerischen Profilierung des Genres maßgeblich beiträgt“. Nach 1 ½-jähriger Vorbereitung war es am langen, von der Sonne mehr als verwöhnten Wochenende über Christi Himmelfahrt (30.05.-02.06.19) soweit.