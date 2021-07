05.07.2021, Bereitschaftspolizei



Bayerische Bereitschaftspolizei vereidigt über 1500 angehende Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

BAMBERG, EICHSTÄTT, WÜRZBURG, KÖNIGSBRUNN, DACHAU, NABBURG. Auch im Jahr 2021 fanden aufgrund der Corona-Pandemie wieder dezentrale Vereidigungsfeiern in den Abteilungen der Bayerischen Bereitschaftspolizei statt. Staatsminister Herrmann und Staatssekretär Eck nahmen zusammen mit PP Skrzypczak und PVP Tolle über 1500 jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten feierlich den Diensteid ab.

Aufgrund der noch immer geltenden Hygieneschutz- und Abstandsvorschriften mussten die Feierlichkeiten in den fünf Ausbildungsstandorten wieder ohne Familienangehörige und Freunde der jungen Beamtinnen und Beamten erfolgen. Innenminister Joachim Herrmann und Staatssekretär Gerhard Eck ließen es sich nicht nehmen und zeigten mit ihrer Anwesenheit bei den Vereidigungsfeiern die Wertigkeit ihrer Bayerischen Polizei und hoben in ihren Festansprachen vor allem die zunehmende Gewalt gegen die Polizei hervor. Zudem betonten sie ausdrücklich, dass es ihnen außerordentlich am Herzen liege, dass alle stets wieder gesund von ihrem Dienst zurückkehren.

Der Polizeiberuf bleibt attraktiv

Die fast 12.000 Bewerber auf die zwei beiden Einstellungstermine September 2020 und März 2021 zeigen, dass der Polizeiberuf bei den jungen Menschen in Bayern nach wie vor sehr attraktiv und angesehen ist und wie auch die jüngsten Umfragen zeigen die Bevölkerung ihrer Polizei ein großes Vertrauen schenken. Mit acht Bewerbungen auf eine freie Stelle kann die Bayerische Polizei gemäß dem Motto: „die Besten gehören zu uns“, zuversichtlich und mit motivierten Kolleginnen und Kollegen in die Zukunft blicken.



Polizeipräsident Udo Skrzypczak bzw. Polizeivizepräsident Detlev Tolle verlasen die jeweiligen Eidesformeln, die zusammenfassend von rund 1500 Polizeischülerinnen und –schülern nachgesprochen wurde. Alle zu vereidigenden Kolleginnen und Kollegen gaben ihren Treueschwur auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Bayerische Verfassung ab und das Polizeiorchester Bayern begeisterte, wenn auch teilweise in einer Kleinbesetzung, das Publikum mit einer auf die Feierlichkeiten abgestimmten Musikauswahl.

Per Videolivestream zu den Angehörigen

Alle die aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen in diesem Jahr nicht an den Vereidigungsfeiern teilnehmen konnten, hatten jedoch die Möglichkeit diesen Ehrentag der jungen Nachwuchsbeamtinnen und Beamten per Videolivestream mitzuerleben.

II. Bereitschaftspolizeiabteilung Eichstätt



Vereidigung Eichstätt





Am 9. Juni 2021 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle insgesamt 390 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 22. und 23. Ausbildungsseminars und Kolleginnen und Kollegen des AS 3. QE, in der II. BPA in Eichstätt.

III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg



Vereidigung Würzburg





Am 2. Juli 2021 vereidigte Staatssekretär Eck zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle 302 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 32. und 35. Ausbildungsseminars in der III. BPA in Würzburg.

V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn



Vereidigung Königsbrunn





Am 1. Juli 2021 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeipräsident Skrzypczak insgesamt 274 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 53. und 55. Ausbildungsseminars in der V. BPA in Königsbrunn.

VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau



Vereidigung Dachau





Am 15. Juni 2021 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle 301 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 63. Und 65. Ausbildungsseminars in der VI. BPA in Dachau.

VII. Bereitschaftspolizeiabteilung, Ast. Nabburg



Vereidigung Nabburg





Am 25. Juni 2021 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeipräsident Skrzypczak insgesamt 250 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 71. und 76. Ausbildungsseminars in der VII. BPA, Außenstelle Nabburg.