12.05.2021, Bereitschaftspolizei



London, Rio, Tokio – POM Tasiadis für die Olympischen Spiele qualifiziert

IVREA/BAMBERG. Nach einem dramatischen Finale setzte sich POM Tasiadis gegen einen italienischen Lokalmatador durch und sicherte sich die Bronzemedaille und zugleich die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.

„Ich wusste bereits im Vorfeld, dass ich ein hohes Risiko eingehen muss. Alles oder Nichts war die Divise. Am Ende wurde ich dafür belohnt!“



Das waren die Worte von POM Sideris Tasiadis (Sporttrainingsgruppe – AS Spitzensport Sommer) nach seinem 3. Platz der Kanu-EM im italienischen Ivrea. Der Olympiazweite von London 2012 im Canadier Einer (C1) musste bis zum letzten Starter, einem italienischen Lokalmatador, zittern ehe er die Bronzemedaille sicher hatte.



POM Tasiadis lieferte einen fehlerfreien Lauf auf der anspruchsvollen Strecke in Italien ab. Sieger wurde der Franzose Denis Gargoud Chanut vor dem Slowaken Matej Benus.



Da diese beiden Starter bereits einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Tokio gewonnen hatten, qualifizierte sich dadurch POM Tasiadis somit ebenfalls für die Olympischen Spiele in Tokio!



„Alle vier Boote des Deutschen-Kanu-Verband (DKV) sind in der Lage eine Medaille zu gewinnen.“, so der Weltranglistenerste POM Tasiadis nach dem Sieg des begehrten Startplatzes.





Wir wünschen für den weiteren Weg und die Olympischen Spiele viel Erfolg!