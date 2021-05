11.05.2021, Bereitschaftspolizei



Polizeiorchester Bayern ONLINE LIVE-KONZERTE

Klangvolle Perspektiven

Mittwoch, 12.05.2021, 19:00 Uhr

Klangvolle Perspektiven bietet das Kammerorchester des Polizeiorchesters Bayern in seinem vierten Online Live-Konzert im Jahr 2021 unter der Leitung seines Chefdirigenten Professor Johann Mösenbichler. Den Zuhörer erwarten opulente und temporeiche Werke wie Dimitri Schostakowitschs Festive Ouverture, Alfred Reeds Armenische Tänze sowie Joseph Haydns Konzert für Trompete und Orchester, in welchem sich auch das solistische Potential des Klangkörpers zeigt. Am Ende des Konzerts erklingt ein Gospel-Medley mit Werken von Louis Armstrong und Antonio Jobim. What a Wonderful World wird beim ein oder anderen nachklingen und hoffentlich auch die freudige, optimistische Stimmung, die darin zum Ausdruck kommt.

Weitere Links

Zum ersten Mal wird der Live-Stream über den orchestereigenen YouTube-Kanal erfolgen, den Interessierte über unten angegebenen Link abonnieren können, um in Zukunft kein Konzert des Polizeiorchesters Bayern mehr zu verpassen. Außerdem finden sich dort nach und nach natürlich weitere Informationen zu den Projekten des Orchesters, Interviews und Einblicke hinter die Kulissen des Orchesterbetriebs.

Freiwillige Spenden kommen diesmal der Deutschen Orchester-Stiftung zugute, die damit die von der Pandemie besonders betroffenen freischaffenden Musiker und Musikerinnen unterstützt.



Spendenzweck:

Deutsche Orchester-Stiftung

Kennwort: Nothilfefonds POB

IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05

BIC: COBADEFFXXX