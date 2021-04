27.04.2021, Bereitschaftspolizei



Hannes Wagner wiederholt Vorjahreserfolg







WARSCHAU. Hannes Wagner, Spitzensportler der Bayerischen Polizei bestätigte seine aktuell überragende Form und konnte sich wie bereits 2020 in Rom bei der diesjährigen Europameisterschaft in Warschau die Bronzemedaille sichern.



Sichtlich stolz präsentiert POM Hannes Wagner den Gewinn der Bronzemedaille in Warschau. Copyright: Kadir Caliskan

Der mittlerweile 25-jährige Polizeiobermeister aus der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei begann im September 2014 seine Ausbildung bei der Spitzensportklasse in der Bayerischen Bereitschaftspolizeiabteilung in Dachau und schloss diese im Januar 2019 erfolgreich mit der Ernennung zum Polizeimeister ab.



Der ursprünglich aus Klosterlangheim/Oberfranken stammende Hannes Wagner ringt den griechisch-römischen Stil und ist seit Abschluss seiner Ausbildung fertig ausgebildeter Polizeibeamter in der Sporttrainingsgruppe des AS Spitzensport Sommer der BePo in Dachau.



Mit dem erneuten Gewinn der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Warschau in der Gewichtsklasse bis 82 kg bestätigte Hannes Wagner seine überragende Form und wiederholte zudem seinen Vorjahreserfolg während der Europameisterschaft 2020 in Rom. Im kleinen Finale hatte der für den AC Lichtenfels startende Wagner gegen den Dänen Bisultanov letztendlich den längeren Atem und sicherte sich somit einen Platz auf dem Podest. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage am Samstag setzte sich Hannes am Sonntag in der Hoffnungsrunde der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm erst gegen Ranet Kaljola und dann in einem der kleinen Finals um die dritten Plätze gegen den Dänen Bisultanov durch.



Auch wenn die anschließende Siegesfeier den Corona-Auflagen und Hygienevorschriften zum Opfer fiel freute sich Hannes Wagner und die gesamte Bayerische Polizei riesig über diesen tollen Erfolg.