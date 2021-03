23.03.2021, Bereitschaftspolizei



Ramona Hofmeister gewinnt den Gesamtweltcup im Snowboard Race



Ramona Hofmeister

Vor zwei Wochen sicherte sich die 24-jährige Ramona Hofmeister bereits die kleine Kristallkugel in Rogla (Slowenien), nun errang sie ‚dahoam‘ am 20.03.21 auch den Sieg im Gesamtweltcup und verteidigte damit ihren Vorjahreserfolg.

Finale und Triumph auf ihrem Hausberg in Bischofswiesen



Selina Jörg, Ramona Hofmeister, Caro Langenhorst

Ramona Hofmeister ist nicht weit vom Rennhang entfernt aufgewachsen. Sie steht im Zielbereich ihres Heimatberges, am Götschen in Bischofswiesen, streckt die große Kristallkugel in die Luft und wird von ihren Gefühlen überwältigt. Der Titel in der Gesamtwertung der alpinen Snowboarderinnen ist verteidigt.

Kurz nach diesem unglaublichen Coup liegt sie bereits Selina Jörg (SC Sonthofen) und Cheyenne Loch (SC Schliersee) in den Armen. Während die Bischofswiesenerin einen der größten Erfolge ihrer Karriere feiert, verabschieden sich die beiden langjährigen Teamkolleginnen beim Heimweltcup von der Snowboard-Bühne.

Beim letzten Einzelrennen der Saison, das von starken Schneefällen geprägt war, reicht Ramona Hofmeister letztlich Platz sechs, da ihre schärfste Konkurrentin um den Gesamtweltcup aus Russland bereits im Achtelfinale ausscheidet.

Ramona Hofmeister mit Freudentränen in den Augen: „Absoluter Wahnsinn. Hier daheim die große Kristallkugel zu verteidigen – da fehlen mir die Worte“.

Als Selina Jörg (Zweitplatzierte in diesem Rennen) und Cheyenne Loch zum Abschied geehrt werden, wird es für Ramona H. nochmals emotional: „Auch mit der Selina freue ich mich so mit. Wir sind über die Jahre so eng zusammengewachsen – das ist fast wie eine zweite Familie.“