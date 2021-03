05.03.2021, Bereitschaftspolizei



Polizeiorchester Bayern ONLINE LIVE-KONZERT - Ensemble-Variationen 3, Samstag, 06. März 2021 18:00 - 19:00

MÜNCHEN. Musikalische Miniaturen – Tradition trifft Moderne/Ensemblevariationen

Ein klangvolles Jahr 2021 hatten das Polizeiorchester Bayern und sein Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler den Anhängern des Klangkörpers beim traditionellen Neujahrskonzert versprochen. Nun folgt im März das zweite Online Live-Konzert, in dem verschiedene Ensembles des Orchesters ihre Virtuosität in zumeist kurzen Stücken präsentieren. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das ganz unterschiedliche Genres zu Gehör bringt: traditionelle Volksmusik, lateinamerikanische Rhythmen, kammermusikalische Kompositionen des 19. und 20. Jahrhunderts sowie Werke des Jazz.



Die Spendenkampagne #MusikerNothilfe wurde am 16. März 2020 durch die Deutsche Orchester-Stiftung zur Unterstützung von freiberuflichen Musikerinnen und Musikern, die Corona-bedingt plötzlich vor dem Nichts standen, ins Leben gerufen. (Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Kiril Petrenko, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker haben gemeinsam die Schirmherrschaft für die Spendenkampagne übernommen.) Dank der großartigen Unterstützung von prominenten KünstlerInnen, MusikfreundInnen und Berufsorchestern kamen bis zum heutigen Zeitpunkt Spenden in Höhe von über 4.6 Mio. € zusammen, die es ermöglichten, an über 3500 freiberufliche MusikerInnen aller Musikrichtungen eine Notfallunterstützung auszuzahlen und 1000 #MusikerZukunft Stipendien auszuschreiben.



Deutsche Orchester-Stiftung

Kennwort: Nothilfefonds POB

IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05

BIC: COBADEFFXXX



Streaming-Link: http://bit.ly/POB-06Mrz



Das Polizeiorchester Bayern

Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern aus zwölf Nationen und versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors Prof. Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich rund 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern.



Im Rahmen dieser Wohltätigkeitsveranstaltungen arbeitet das Orchester mit Vereinen, Stiftungen sowie Kultur- und Tourismusämtern zusammen. Das Repertoire des Polizeiorchesters Bayern beinhaltet sowohl zeitgenössische Originalkompositionen als auch Arrangements von Meisterwerken der Musikgeschichte. Zu den besonderen Referenzen zählen die Nacht der Neuen Musik in München, der Weltsaxophonkongress in Straßburg und die Münchner Opernfestspiele.



Weitere Informationen zum Polizeiorchester Bayern unter www.polizeiorchester-bayern.de



Kontakt Polizeiorchester Bayern:

Sara Frankenhauser, M.A.

Polizeiorchester Bayern, Orchestermanagement

Rosenheimer Strasse 130, 81669 München

Tel: 089 45012-2920 | Mobil: 0162 2685241

E-Mail: konzertmanagement@polizei.bayern.de | www.polizeiorchester-bayern.de