07.12.2020, Bereitschaftspolizei



Bayerische Polizei erneut als TOP-Arbeitgeber mit Platz 1 ausgezeichnet

BERLIN/BAYERN. Erneut ist die Bayerische Polizei als attraktivster und einer der Top-Arbeitgeber für Schülerinnen und Schüler vom Trendence Institut Berlin ausgezeichnet worden. Bundesweit wurden vom Trendence Institut abschlussnahe Schülerinnen und Schüler zu ihren Berufsvorstellungen und Erwartungen an künftige Arbeitgeber befragt. Die Ergebnisse werden jährlich im Schülerbarometer abgebildet. Coronabedingt musste die persönliche Ergebnispräsentation des Trendence Instituts im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei dieses Jahr entfallen.

Seit 2015 verzeichnet die Bayerische Polizei bei der Frage nach dem beliebtesten Arbeitgeber einen starken Zuwachs, der sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat und über dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Obwohl die Bayerische Polizei zum Vorjahr einen Prozentpunkt verloren hat, wurde sie 2020 erneut auf Platz 1 der Top-Arbeitgeber in Bayern gewählt und steht somit bereits zum dritten Mal in Folge auf dem Treppchen ganz oben.

So steht die Bayerische Polizei bei den Schülerinnen und Schülern für eine spannende Aufgabe, eine gute Ausbildungsbetreuung, gute Karriereperspektiven sowie sinnvolle Tätigkeiten bei guten Konditionen. Vor allem bei Karriereanzeigen als auch den Karriereinhalten auf den Social-Media Plattformen konnte seit 2015 eine enorme Wahrnehmungssteigerung bei der Zielgruppe verzeichnet werden. Aber vor allem auch dem unermüdlichen Tun der bayerischen Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern, die sich vor Ort und je nach Bedarf persönlich um die Fragen und Belange der Bewerberinnen und Bewerber kümmern ist diese erneute Auszeichnung zu verdanken.

Die diesjährige Erstplatzierung bei dem Schülerbarometer als attraktivster Arbeitgeber bei Schülerinnen und Schülern in Bayern ist für alle Beteiligten der Nachwuchswerbung der Bayerischen Polizei eine erfreuliche Bestätigung der geleisteten Arbeit und zugleich Ansporn für die kommenden Jahre.