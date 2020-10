28.10.2020, Bereitschaftspolizei



Pressemiteilung 23.10.2020 des Polizeiorchester Bayern





MÜNCHEN. Nachdem es weiter für echte Live-Konzerte nur wenige Möglichkeiten gibt und man befürchten muss dass diese in den kommenden Wochen in vielen Regionen überhaupt nicht mehr möglich sind, geht das Polizeiorchester Bayern mit seinen Live-Streams aus dem Probesaal in München in die nächste Runde.

Wir freuen uns drei abwechslungsreiche Programme mit den unterschiedlichsten Besetzungen anbieten zu können.