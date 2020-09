15.09.2020, Bereitschaftspolizei



Polizeiorchester Bayern ONLINE LIVE-KONZERTE

MÜNCHEN. Aufgrund der Corona-Krise bietet das Polizeiorchester Bayern neue Online-Konzertformate an. Vor der Sommerpause liefen bereits zwei kostenlose Livestream-Konzerte aus dem Probesaal, die großen Anklang erfuhren. Im Herbst 2020 wird es drei weitere ONLINE LIVE-KONZERTE unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler geben:

Polizeiorchester Bayern | 3. ONLINE LIVE-KONZERT | Ensemble-Variationen

Donnerstag, 17. September 2020 19:00 - 20:00 Uhr

Das dritte ONLINE LIVE-KONZERT des Polizeiorchesters Bayern aus dem Probesaal in München gestalten drei unterschiedliche Ensembles. Das Saxophonquartett, das Kammermusiktrio mit Marimbaphon und das Blechbläserquintett wechseln sich mit kurzweiligen Stücken ab. Die Ensembles bieten eine große Bandbreite unterschiedlicher Musikstile von Ottorino Respighi über Edvard Grieg bis Stevie Wonder. Der Generalmusikdirektor der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler führt durch das Programm.

Polizeiorchester Bayern | 4. ONLINE LIVE-KONZERT | Holzbläserensemble

Donnerstag, 1. Oktober 2020 19:00 - 20:00

Das große Holzbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern spielt unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler erneut ein ONLINE LIVE-Konzert aus dem Probesaal in München. Die Holzbläser präsentieren mit Unterstützung von Hörnern, Violoncello und Kontrabass unter anderem die Sinfonie Nr. 1 von Ludwig van Beethoven und Ein Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Moderator und Orchestermusiker Peter Seufert führt durch das Programm.

Polizeiorchester Bayern | 5. ONLINE LIVE-KONZERT | Blechbläserensemble

Donnerstag, 15. Oktober 2020 19:00 - 20:00

Das große Blechbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern spielt unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler erneut ein ONLINE LIVE-Konzert aus dem Probesaal in München. Die Blechbläser präsentieren mit Unterstützung von Pauke und Schlagwerk unter anderem Werke von Giuseppe Verdi, Antonín Dvořák, Scott Joplin und George Gershwin. Der Moderator und Orchestermusiker Peter Seufert führt durch das Programm.

Freiwillige Spenden kommen jeweils Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks zu. Seit rund 27 Jahren übernimmt Sternstunden Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder - in Bayern, in Deutschland sowie weltweit und hilft möglichst schnell und unkompliziert. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Menschen konnte Sternstunden seit der Gründung 1993 bis heute mehr als 275 Millionen Euro einnehmen und damit über 3.200 Kinderhilfsprojekte unterstützen.



Verwendungszweck „Polizeiorchester Bayern“

Sternstunden e.V.

IBAN: DE08 7005 0000 0007 0510 00

BIC: BYLADEMM (BayernLB)