02.09.2020, Bereitschaftspolizei



ANGETRETEN! - Unterstützung für die Bayerische Polizei in besonderen Zeiten



Neueinstellung 53. Ausbildungsseminar in Königsbrunn





Eichstätt, Würzburg, Königsbrunn, Dachau, Sulzbach-Rosenberg, Nabburg: Insgesamt 924 neue Kolleginnen und Kollegen durfte die Bayerische Polizei am gestrigen Dienstag als Unterstützung in ihren Reihen willkommen heißen. Die 834 Auszubildenden und 90 Studierenden traten ihren Dienst diesmal unter besonderen Bedingungen an.



Wie hier in Eichstätt durchlaufen alle „Neuen“ zunächst eine „Corona“-Teststraße







Die bisherigen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zeigen, dass im Hinblick auf eine Minimierung des Infektionsrisikos insbesondere in Gemeinschaftsunterkünften erhöhte Wachsamkeit gefordert ist.



Um „hotspots“ zu vermeiden und die Einsatzfähigkeit der Bayerischen Bereitschaftspolizei weiterhin zu garantieren, wurden in den vergangenen Wochen und Monaten für alle Standorte Hygienevorschriften und Verhaltensregeln erarbeitet: So mussten die frischen Unterstützungskräfte des September-Einstellungstermins 2020 beispielsweise zu allererst einen Corona-Test durchlaufen. Des Weiteren wurden z.B. feste Trainingsgruppen gebildet, um auch Ausbildungsteile, die Körperkontakt erfordern (Selbstverteidigung, Einsatztraining u. div. Dienstsportarten) oder Gruppenarbeit zu ermöglichen.



Neuaufstellung 22. Ausbildungsseminar Eichstätt



Die Azubis, mit einem Frauenanteil von 34 %, erwartet eine 2 ½-jährige Ausbildung an den jeweiligen Standorten. Die Studierenden, von denen 43 % Frauen sind, absolvieren ein insgesamt dreijähriges Studium.





Wir wünschen allen Neuanfängern viel Glück und Erfolg für die vor ihnen liegende Zeit!



