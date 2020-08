05.08.2020, Bereitschaftspolizei



Dezentrale Vereidigungsfeiern von rund 1600 Polizistinnen und Polizisten

BAMBERG, EICHSTÄTT, WÜRZBURG, NÜRNBERG, KÖNIGSBRUNN, DACHAU, SULZBACH-ROSENBERG, NABBURG. Exakt nach zehn Jahren fanden aufgrund der Corona-Pandemie erstmals wieder dezentrale Vereidigungsfeiern in den Abteilungen der Bayerischen Bereitschaftspolizei statt. Staatsminister Herrmann und Staatssekretär Eck nahmen zusammen mit PP Sommer und PVP Tolle rund 1600 jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten feierlich den Diensteid ab.





Die Corona-Pandemie hält die Welt und somit auch Deutschland und Bayern noch immer in Atem. Aus diesem Grund musste die seit nunmehr zehn Jahren in der Frankenhalle der Messe Nürnberg stattfindende zentrale Vereidigungsfeier in diesem Jahr erstmals wieder dezentral in den Bereitschaftspolizeiabteilungen der zu vereidigenden Ausbildungsseminare stattfinden. Aufgrund der noch immer geltenden Hygieneschutz- und Abstandsvorschriften mussten die Feierlichkeiten in den sieben verschiedenen Ausbildungsstandorten jedoch auch erstmals ohne Familienangehörige und Freunde der jungen Beamtinnen und Beamten erfolgen. Innenminister Joachim Herrmann und Staatssekretär Gerhard Eck zeigten mit ihrer Anwesenheit bei den Vereidigungsfeiern die Wertigkeit ihrer Bayerischen Polizei und hoben in ihren Festansprachen vor allem die zunehmende Gewalt gegen die Polizei hervor. Sie sicherten den jungen Beamtinnen und Beamten jedoch zu, dass der Freistaat Bayern alles dafür tun werde, seine Beamtinnen und Beamten bestmöglichst zu schützen. Zudem betonten sie ausdrücklich, dass es ihnen außerordentlich am Herzen liege, dass alle stets wieder gesund von ihrem Dienst zurückkehren. Vor allem das Konzept „Sicherheit durch Stärke“ und das „Sofortprogramm Innere Sicherheit“ zielen darauf ab, die Bayerische Polizei mit modernster Schutzausrüstung und Technik auszustatten. Aus diesem Grund wurde beispielsweise im Wach- und Streifendienst die Body-Cam schrittweise in ganz Bayern eingeführt und die Einsatzbeamten mittlerweile mit über 14.000 Smartphones mit zahlreichen Apps und über 5.000 Notbebooks und Convertibels für das mobile Arbeiten im Einsatz ausgestattet.

Der Polizeiberuf bleibt attraktiv

Die fast 13.000 Bewerber auf die zwei beiden Einstellungstermine September 2019 und März 2020 zeigen, dass der Polizeiberuf bei den jungen Menschen in Bayern nach wie vor sehr attraktiv und angesehen ist und wie auch die jüngsten Umfragen zeigen die Bevölkerung ihrer Polizei ein großes Vertrauen schenkt. Mit acht Bewerbungen auf eine freie Stelle kann die Bayerische Polizei gemäß dem Motto: „die Besten gehören zu uns“, zuversichtlich und mit motivierten Kolleginnen und Kollegen in die Zukunft blicken.



Polizeipräsident Wolfgang Sommer bzw. Polizeivizepräsident Detlev Tolle verlasen die jeweiligen Eidesformeln, die zusammenfassend von rund 1600 Polizeischülerinnen und –schülern nachgesprochen wurde. Der Wettergott meinte es gut mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und so konnten alle Vereidigungsfeiern in den sieben Ausbildungsstandorten bei Sonnenschein und coronakonform im Freien veranstaltet werden. Alle zu vereidigenden Kolleginnen und Kollegen gaben ihren Treueschwur auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Bayerische Verfassung ab und das Polizeiorchester Bayern begeisterte, wenn auch teilweise in einer Kleinbesetzung, das Publikum mit einer auf die Feierlichkeiten abgestimmten Musikauswahl.

Videobotschaft des Ministerpräsidenten

Den Auszubildenden und zu vereidigenden Beamtinnen und Beamten des 31. Ausbildungsseminars der III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg wurde eine besondere Ehre zu teil. Per Videobotschaft wandte sich exklusiv der Bayerischer Ministerpräsident Dr. Markus Söder persönlich per Videobotschaft an die jungen Kolleginnen und Kollegen. Eigens hierfür hatte die Video- und Fotozentrale der Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg in Zusammenarbeit mit den Würzburgern Kollegen fünf Großbildschirme in der Abteilung aufgebaut, damit die Ansprache übertragen werden konnte.

Per Videolivestream zu den Angehörigen:

Alle die aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen in diesem Jahr nicht an den Vereidigungsfeiern teilnehmen konnten, hatten jedoch die Möglichkeit diesen Ehrentag der jungen Nachwuchsbeamtinnen und Beamten per Videolivestream mitzuerleben:

II. Bereitschaftspolizeiabteilung Eichstätt

Am 18. Juli 2020 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle insgesamt 264 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 24. und 26. Ausbildungsseminars und 22 Kolleginnen und Kollegen des AS 3. QE, in der II. BPA in Eichstätt.

III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg

Am 31. Juli 2020 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle 133 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 31. Ausbildungsseminars in der III. BPA in Würzburg.

IV. Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg

Am 3. Juli 2020 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle 153 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 42. Ausbildungsseminars in der IV. BPA in Nürnberg. Ehrengast war der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder.

V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn

Am 17. Juli 2020 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle insgesamt 267 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 52. und 56. Ausbildungsseminars in der V. BPA in Königsbrunn.

VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau

Am 14. Juli 2020 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeivizepräsident Tolle 156 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 61. Ausbildungsseminars in der VI. BPA in Dachau.

VII. Bereitschaftspolizeiabteilung Sulzbach-Rosenberg

Am 29. Juni 2020 vereidigte Staatsminister Herrmann zusammen mit Polizeipräsident Sommer insgesamt 279 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 72. und 74. Ausbildungsseminars in der VII. BPA in Sulzbach-Rosenberg.

VII. Bereitschaftspolizeiabteilung, Ast. Nabburg

Am 10. Juli 2020 vereidigte Staatssekretär Eck zusammen mit Polizeipräsident Sommer insgesamt 291 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 78. und 79. Ausbildungsseminars in der VII. BPA, Außenstelle Nabburg.