24.07.2020, Bereitschaftspolizei



Amtswechsel an der Spitze der Bayerischen Bereitschaftspolizei

BAMBERG. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verabschiedete in der Orangerie des Schlosses Seehof, vor zahlreich geladenen Gästen, Polizeipräsident Wolfgang Sommer in den Ruhestand und führte Udo Skrzypczak als Nachfolger ein.

Bei schönstem Sonnenschein wurde Polizeipräsident (PP) Wolfgang Sommer am Freitag von Staatsminister Joachim Herrmann offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Zunächst begrüßte Polizeivizepräsident (PVP) Tolle die zahlreichen Gäste in und um die festlich hergerichtete Orangiere am Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg. In seiner Festrede dankte Innenminister Herrmann anschließend mit den Worten: "Sie haben in den letzten 10 Jahren an der Spitze der Bayerischen Bereitschaftspolizei erstklassige Arbeit geleistet!".



Gleichzeitig wurde der kommende BePo-Präsident, PVP Udo Skrzypzcak in sein neues Amt eingeführt, das er am 1. August antritt. In seiner Abschiedsrede ließ PP Sommer die letzten 10 Jahre nochmals Revue passieren, dankte für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg. PVP Skrzypczak betonte in seiner Antrittsrede den großen Respekt vor seiner neuen Aufgabe, aber auch seine enorme Freude auf die anstehende, anspruchsvolle und vielfältige Aufgabe. Professionell umrahmt wurde der Festakt vom Polizeiorchester Bayern.