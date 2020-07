09.07.2020, Bereitschaftspolizei



Polizeiorchester Bayern ONLINE LIVE-KONZERTE aus dem Probesaal.

MÜNCHEN. Aufgrund der Corona-Krise bietet das Polizeiorchester Bayern neue Online-Konzertformate an. Vor der Sommerpause wird es zwei kostenlose Livestream-Konzerte aus dem Probesaal geben. Am 29. Juli sowie am 5. August von je 19 bis 20 Uhr spielen unterschiedliche Ensembles unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler.

Polizeiorchester Bayern | ONLINE LIVE-KONZERT | Blechbläserensemble

Mittwoch 29. Juli 2020 von 19:00 bis 20:00 Uhr



Blechbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern (c) POLIZEI.

Das große Blechbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern spielt unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler erstmals ein ONLINE LIVE-Konzert aus dem Probesaal in München. Die Blechbläser präsentieren mit Unterstützung von Pauke und Schlagwerk eine große Vielfalt klassischer, romantischer und groovender Blechbläsermusik mit Werken von u.a. Richard Strauss, Georg F. Händel, Engelbert Humperdinck, Richard Wagner und George Gershwin. Der Moderator und Orchestermusiker Peter Seufert führt durch das Programm.

Polizeiorchester Bayern | ONLINE LIVE-KONZERT | Holzbläserensemble

Mittwoch 5. August 2020 von 19:00 bis 20:00 Uhr



Holzbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern (c) Peter Panknin.

Das große Holzbläserensemble des Polizeiorchesters Bayern spielt unter der Leitung von Chefdirigent Prof. Johann Mösenbichler erstmals ein ONLINE LIVE-Konzert aus dem Probesaal in München. Die Holzbläser präsentieren mit Unterstützung von Hörnern, Violoncello und Kontrabass unter anderem die Serenade für Blasinstrumente von Antonín Dvorák und eine kleine Suite bekannter Melodien aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Der Moderator und Orchestermusiker Peter Seufert führt durch das Programm.