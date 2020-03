05.03.2020, Bereitschaftspolizei



Verstärkung für die Bayerische Polizei

EICHSTÄTT/WÜRZBURG/NÜRNBERG/KÖNIGSBRUNN//SULZBACH-ROSENBERG/NABBURG Am 2. März 2020 erfüllte sich für über 800 junge Frauen und Männern ein häufig lange gehegter Traum: Die Einstellung in den Polizeidienst.



Einstellung beim 26. Ausbildungsseminar in Eichstätt



Nach ihrer Anreise und ersten Berührungspunkten zur künftigen Wohn- und Lernstätte wurden die jungen Frauen und Männer ganz offiziell herzlich willkommen geheißen. In den Ausbildungsabteilungen der Bayer. Bereitschaftspolizei Eichstätt, Würzburg, Nürnberg, Königsbrunn, Sulzbach-Rosenberg und Nabburg beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, der für viele Beruf und Berufung zugleich sein wird.











Einstellung in Würzburg beim 31. Ausbildungsseminar



Bei rund 5.200 Gesamtbewerbungen für den Einstellungstermin März 2020 war die Konkurrenz der nun eingestellten Beamtinnen und Beamten im Vorfeld groß. Mit einem Abiturientenanteil von circa 59 Prozent ist die Zahl der Bewerber aus den Gymnasien und Fachoberschulen hoch. Der Frauenanteil liegt bei circa 31 Prozent. Unter dem jungen Polizeinachwuchs befinden sich auch zwei eineiige Zwillinge.





Einstellung beim 42. Ausbildungsseminar in Nürnberg



In den den zweieinhalb Jahren wird der Polizeinachwuchs schrittweise an die späteren polizeilichen Tätigkeitsfelder herangeführt. In dieser Zeit werden praktische und theoretische Inhalte vermittelt und verfestigt. Neben den Rechtsfächern werden unter anderem auch Unterrichte in politischer Bildung/Zeitgeschehen, Englisch, Kommunikation und Konfliktbewältigung sowie die körperliche Leistungsfähigkeit abgeprüft. Am Ende steht als letzte Hürde die Qualifikationsprüfung bevor die bestens qualifizierten Nachwuchskräfte zu verschiedenen Dienststellen wechseln.





Wir wünschen allen einen guten Start und viel Erfolg auf ihrem beruflichen Werdegang.