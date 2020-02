18.02.2020, Bereitschaftspolizei



713 Polizistinnen und Polizisten der Bayer. Bereitschaftspolizei feiern Abschluss

EICHSTÄTT/WÜRZBURG/NÜRNBERG/KÖNIGSBRUNN/SULZBACH-ROSENBERG. Ihren erfolgreichen Berufsabschluss feierten in den vergangenen Tagen 713 Auszubildende von sechs Ausbildungsseminaren der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Als frisch ernannte Polizeimeisterinnen und Polizeimeister verrichten sie nun zukünftig ihren Dienst entweder bei Einsatzeinheiten der Bayer. Bereitschaftspolizei oder im Einzeldienst bei Polizeiinspektionen.

Ernennungsfeier des 26. Ausbildungsseminars aus Eichstätt



Die Prüfungsbesten mit Führungsbeamten. FOTO: POLIZEI

EICHSTÄTT. 35 junge Polizeibeamtinnen und 81 junge Polizeibeamte erhielten vor über 500 Gästen in der festlich geschmückten Sporthalle der II. Bereitschaftspolizeiabteilung ihre Prüfungszeugnisse und wurden feierlich ernannt.



Polizeivizepräsident Detlev Tolle überbrachte in seiner emotionalen Festrede seine persönlichen Glückwünsche und beleuchtete den deutlich spürbaren Einfluss der digitalen Entwicklungen auf die Polizeiarbeit. „Wir wollen eine bürgernahe und bürgerfreundliche Polizei, die aktiv auf Menschen zugeht“, gab Detlev Tolle den jungen Polizistinnen und Polizisten abschließend mit auf den Weg.







112 Auszubildende des 31. Ausbildungsseminars feierlich ernannt



WÜRZBURG. Kürzlich erhielten 112 Beamtinnen und Beamte im Festsaal des Vogel Convention Centers in Würzburg die langersehnte Ernennungskunde.



Vor 500 Gästen gratulierte der Vizepräsident Detlev Tolle den jungen Polizistinnen und Polizisten in seiner Festrede zur bestandenen Prüfung und wies eindrucksvoll darauf hin, dass sie bereits mit Freude auf ihren künftigen Dienststellen erwartet werden. „Bleiben Sie im beruflichen Alltag neutral und halten Sie sich immer vor Augen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist“, appellierte Tolle am Ende seiner Festrede.



Ernennungsfeier des 42. Ausbildungsseminars in der Stadthalle Fürth



NÜRNBERG/FÜRTH. 131 Polizeioberwachtmeisterinnen und Polizeioberwachtmeister des 42. Ausbildungsseminars erhielten nach bestandener Prüfung in der Stadthalle Fürth vor 650 Gästen ihre Ernennungsurkunde.



Leitender Regierungsdirektor Thomas Beccard, Personalchef der Bayer. Bereitschaftspolizei, gratulierte den frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister aufs Herzlichste.

Eloquent und expressiv sprach Thomas Beccard über Chancen, Risiken und Leidenschaft im polizeilichen Alltag und betonte die hohen Erwartungen an die jungen Polizistinnen und Polizisten.



Feierlicher Abschied für die Polizeischülerinnen und -schüler des 52. Ausbildungsseminars



KÖNIGSBRUNN/AUGSBURG. Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung bei der V. Bereitschaftspolizeiabteilung und erfolgreich abgelegter Prüfung erhielten nun 99 Auszubildende bei einem Festakt im Festsaal im Kongress am Park in Augsburg ihre Beförderungsurkunden.



Polizeivizepräsident Detlev Tolle begrüßte herzlich die zahlreichen Gäste und sprach den jungen Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern seine persönlichen Glückwünsche aus. In seiner kurzweiligen und lebensnahen Festrede sprach der Vizepräsident einen besonderen Dank an die Familienangehörigen, die Freunde und das Stammpersonal aus: „Sie alle haben mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Fach- und Sachverstand bei diesem erfolgreichem Abschluss mitgewirkt“



105 junge Polizeianwärter(-innen) des 72. Ausbildungsseminars bekommen den zweiten Stern



SULZBACH-ROSENBERG/AMBERG. Sichtlich stolz waren die 105 Auszubildenden des 72. Ausbildungsseminars der VII. BPA Sulzbach-Rosenberg, als sie Mitte Februar im Amberger Congress Centrum ihre Ernennungsurkunden zum/r Polizeimeister/-in erhielten.



Leitender Polizeidirektor Gerd Enkling, Chefausbilder der Bayer. Bereitschaftspolizei, beglückwünschte in seiner Festrede die jungen Polizistinnen und Polizisten und hob das hohe Ansehen und den Stellenwert des Polizeiberufes in der Bevölkerung hervor.

Gerd Enkling betonte die Wichtigkeit der sozialen Kompetenz im täglichen Streifendienst und beschrieb die wichtige Rolle einer korruptionsfreien und rechtsstaatlichen Polizei als ständige Herausforderung.



141 Beamtinnen und Beamte des 79. Ausbildungsseminars feierten in Weiden



SULZBACH-ROSENBERG/WEIDEN. In der Max-Reger-Halle in Weiden erhielten vor wenigen Tagen 141 Beamtinnen und Beamte des 79. Ausbildungsseminars im Rahmen eines Festaktes ihre Ernennungskunden zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern.



Vor zahlreichen Gästen, insbesondere Familienangehörigen und Freunden, beglückwünschte der Personalchef der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Leitender Regierungsdirektor Thomas Beccard, die stolzen Polizistinnen und Polizisten in seiner Festrede zur erfolgreich abgelegten Prüfung.

Fachlich beschlagen ließ der Personalchef den gesamten Werdegang, beginnend von der Bewerberauswahl und folgend von einer anspruchsvollen Ausbildung bis hin zur mehrteiligen Prüfung, Revue passieren.