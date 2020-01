31.01.2020, Bereitschaftspolizei



Nachwuchswerbung der Bayerischen Polizei erzielt erneut Spitzenwerte als TOP-Arbeitgeber

BERLIN/BAYERN. Die Bayerische Polizei ist im Jahr 2019 erneut mit dem Siegel des Trendence Instituts Berlin als einer der Top-Arbeitgeber und attraktivsten Arbeitgeber für Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet worden. Am 12.11.2019 präsentierte Senior Account Managerin Ulrike Heyne die Ergebnisse der aktuellen Befragung von Schülerinnen und Schülern 2019 im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg.



Wilfried Hofmann mit der Auszeichnung

Die erstmalige Verleihung des Gütesiegels für 2018 als attraktivster Arbeitgeber war für alle Beteiligten nicht nur eine erfreuliche Bestätigung der guten Arbeit, sondern gleichzeitig Ansporn für die kommenden Jahre. Die aktuellen Untersuchungen des Trendence Instituts zeigen nun, dass die Bayerische Polizei ihre bereits im Vorjahr glänzenden Beliebtheitswerte nochmals steigern konnte.



So verzeichnet die Bayerische Polizei in der Schülerbefragung mit 2,7 % den stärksten Zuwachs aller Arbeitgeber in Bayern bei der Frage nach dem beliebtesten Arbeitgeber. Auch im unmittelbaren Vergleich der Deutschen Polizeien steigerte sich die Bayerische Polizei in ihrer Attraktivität nochmals deutlich und liegt über dem bundesweiten Trend.



Die Ergebnisse belegen weiter, dass sich die Beliebtheit der Bayerischen Polizei bei den Schülerinnen und Schülern in den letzten fünf Jahren verdoppelte und deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt liegt.



Bei Schul- und Messeaktivitäten zur Berufsberatung wählten die bayerischen Schüler die Bayerische Polizei das vierte Jahr in Folge auf Platz 1.



Die Bayerische Polizei steht bei den Schülerinnen und Schülern für spannende Aufgaben, gute Karriereperspektiven, eine gute Ausbildung und sinnvollen Tätigkeiten bei guten Konditionen.

Freude und Stolz über die hervorragende Auszeichnung

Der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Wolfgang Sommer, zeigte sich sehr erfreut über die erneute Top-Platzierung: „Die neuerliche Auszeichnung mit dem Siegel „1. Platz - attraktivste Arbeitgeber für Schüler 2019“ des Trendence Instituts Berlin ist ein Beleg für die erstklassige Arbeit unserer Nachwuchswerbung und der Einstellungsberatungen.“



„Stolz nehme ich stellvertretend für alle Nachwuchswerber der Bayerischen Polizei diese Auszeichnung entgegen“, resümiert der Chef der Nachwuchswerbung, Erster Polizeihauptkommissar Wilfried Hofmann aus dem Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei.