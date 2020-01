24.01.2020, Bereitschaftspolizei



Sportpolizist Philipp Nawrath in der Biathlon-Weltspitze angekommen

POKLJUKA (SLO) / BAYERN. Mit einem 4. Platz im 20 Kilometer Einzelrennen unterstrich der Sportpolizist der Bayerischen Polizei am 23. Januar im slowenischen Pokljuka beeindruckend seine Weltklasse im Biathlon.



Polizeimeister der Bayer. Polizei Philipp Nawrath nach seinem erfolgreichen Rennen. FOTO:

ARD Interview

Begeistert zeigte sich auch Magdalena Neuner im ARD-Interview über die Spitzenleistung von Nawrath und lobte besonders die überwältigende Schießleistung. Als bester Deutscher in diesem Wettkampf darf sich der erfolgreiche Polizeibeamte nun ganz besonders auf die anstehenden Weltmeisterschaften im Februar im italienischen Antholz freuen. "Es ist ein absolut super Gefühl, mit meiner momentanen körperlichen und mentalen Verfassung zu den Weltmeisterschaften zu fahren!" freut sich Nawrath sichtlich.

"Unsere duale Ausbildung bei der Bayer. Bereitschaftspolizei für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zu Polizistinnen und Polizisten zeigt sich mehr und mehr als Erfolgsmodell und trägt Früchte!" resümiert der Präsident der Bayer. Bereitschaftspolizei und gratuliert seinem Polizeimeister Philipp Nawrath herzlich zu diesem beachtenswerten Erfolg.

Spitzensportförderprogramm der Bayer. Polizei absolut erfolgreich

Spitzensportförderprogramm

Gleich vier Nachwuchsbiathleten der Bayer. Polizei, die derzeit beim Fortbildungsinstitut der Bayer. Polizei in Ainring/Berchtesgadener Land ihre duale Ausbildung meistern, starten am kommenden Sonntag, 26. Januar 2020, in der Lenzerheide bei den Juniorenweltmeisterschaften.





Jubeln konnten zudem bereits in dieser Saison unsere Sportpolizistinnen und Sportpolizisten

Ramona Hofmeister im Snowboard Race mit 5 Weltcupsiegen,

Melanie Hochreiter im Snowboard Race mit einem 4. Platz,

Noah Vicktor im Snowboard Freestyle mit einem 13. Platz,

Christian Rasp im Team Lochner im Bob mit zwei ersten Plätzen und drei zweiten Plätzen,

Tobias Schneider im Team Oelsner im Bob mit einem 3. Platz,

Pius Paschke im Skispringen mit den Plätzen 8 und 11,

Moritz Baer im Skispringen mit einem 19. Platz,

Clara Klug mit zwei zweiten Plätzen im Parabiathlon.

