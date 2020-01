15.01.2020, Bereitschaftspolizei



Snowboarderin und Sportpolizistin Ramona Hofmeister weiter auf Erfolgskurs

BAD GASTEIN / BAYERN. Polizeimeisterin Ramona Hofmeister ist momentan das Maß der Dinge im Snowboard-Weltcup. In Bad Gastein fährt sie ihren vierten Sieg in Folge ein und baut dadurch ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.



Ramona Hofmeister ist glücklich. FOTO: POLIZEI.

Raceboarderin Ramona Hofmeister ist momentan absolute Weltspitze. "Kommt es zum Traumfinale", fieberte der Stadionsprecher am Dienstagabend mit, als die Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2018 in Südkorea, Ester Ledecka, das Halbfinale bestritt. Die Antwort auf diese Frage war: ja.



Und es kam aus deutscher Sicht noch besser: Das hochspannende Finale sah Ramona Hofmeister - Spitzensportlerin der Bayerischen Polizei - erneut in Bestform und als Siegerin. Souverän, mental stark und fehlerlos brachte sie gegen ihre starke Gegnerin Ledecka den Lauf nach unten. Davor hatte sie bereits die amtierende Weltmeisterin Julie Zogg aus der Schweiz im K.O.-System des Parallel-Riesenslaloms geschlagen.



"Langsam fehlen mir die Worte. Wahnsinn. Heute war es nicht leicht zu fahren … Das war mein Traumfinale. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich das realisiere", so Ramona Hofmeister im Zielraum nach dem Rennen.



Tutor Polizeihauptkommissar Martin Jabinger erster Gratulant



Glückliche Gesichter: Martin Jabinger und Ramona Hofmeister. FOTO: POLIZEI

Polizeihauptkommissar Martin Jabinger, Tutor der Wintersportler der Bayer. Polizei vom Fortbildungsinstitut der Bayer. Polizei in Ainring, gratulierte seinem Schützling Ramona Hofmeister persönlich unmittelbar nach dem Wettkampf.

"Ich bin so stolz auf Ramona. Sie bringt alles mit, was eine erfolgreiche Sportlerin braucht und ist zudem auch noch eine symphatische Polizistin" resümiert Martin Jabinger.