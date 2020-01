13.01.2020, Bereitschaftspolizei



Dritter Snowboard-Weltcupsieg in Folge für Sportpolizistin Ramona Hofmeister

SCUOL (CH) / BAYERN. Snowboard-Racerin Romana Hofmeister – Spitzensportlerin der Bayerischen Polizei - lässt ihre Erfolgsserie nicht abreißen. Sie fuhr in Bestform am Samstag, 11. Januar, beim Parallel-Riesenslalom im schweizerischen Scuol ihren dritten Weltcupsieg in Folge ein. „Das ist wie ein Traum. Der Lauf im Finale war nicht perfekt. Da waren einige kleine Fehler drin. Dass es trotzdem gereicht hat, ist umso schöner“, resümiert die 23-Jährige.



Ramona Hofmeister auf dem Weg zum Sieg. Fotos: FIS/Miha Matavz







Die 23-jährige Bischofswieserin setzte sich im Finale souverän gegen die 16-jährige Russin Sofia Nadurschina durch. Mit dem Sieg baut die Polizisten auch ihren Vorsprung in der Weltcupgesamtwertung weiter aus. „Das gelbe Trikot gebe ich so schnell nicht mehr aus der Hand.

Melanie Hochreiter in Scuol auf Rang Vier – Christian Rasp fährt im Bob-Team Lochner auf den zweiten Platz



Große Freude auch bei Polizistin Melanie Hochreiter. Sie zeigte ein starkes Rennen und machte keine Fehler. Mit ihrem vierten Platz bei diesem Rennen gelang Hochreiter der endgültige Durchbruch an die Weltspitze. „Mir hat die Weihnachtspause geholfen, um mich nochmal neu zu fokussieren. So kann es weitergehen“, sagt sie.



Auch im Bob-Weltcup gibt es gute Neuigkeiten. Polizist Christian Rasp fuhr am Wochenende im Viererbob als Anschieber von Johannes Lochner in La Plagne auf den zweiten Platz. Tobias Schneider vom Spitzensportteam der Bayerischen Polizei konnte aufgrund eines starken Leistungstests auf den Weltcupbob von Debütant Richard Oelsner wechseln, die beiden wurden bei ihrem ersten Rennen am Samstag Fünfte.



Weitere Spitzensportler der Bayer. Polizei im Weltcup

In den kommenden Tagen starten folgende Winterspitzensportler der Bayerischen Polizei im Weltcup: Ramona Hofmeister und Melanie Hochreiter im Snowboard Race in Bad Gastein. Im Snowboard Freestyle sind Nadja Flemming, Benedikt Bockstaller, Leon Gütl und Noah Vicktor am Start. Im Biathlon geht Philipp Nawrath beim Sprint der Herren ins Rennen und beim Skicross durfte Niklas Bachsleitner aufgrund seiner guten Leitungen ins Weltcupteam wechseln. Die Bobsportler starten in Innsbruck und Skispringer Pius Paschke geht in Titisee-Neustadt an den Start.