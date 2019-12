19.12.2019, Bereitschaftspolizei



Würzburger Bereitschaftspolizei unterstützt Johanniter-Weihnachtstrucker

WÜRZBURG. Knapp 300 Pakete im Gesamtwert von etwa 8.500 Euro hat der sichtlich stolze Abteilungsführer der III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg, Polizeidirektor Thomas Bauer, mit seinen Auszubildenden den Johanniter Weihnachtstruckern übergeben.



Abteilungsführer Thomas Bauer mit den vielen helfenden Händen. FOTO: POLIZEI

Initiator, Polizeihauptmeister Timo Hennig zeigt sich sehr freut über die Spendenfreudigkeit seiner Kolleginnen und Kollegen. Hennig, selbst Gruppenführer bei der 34. Bereitschaftspolizeihundertschaft in Würzburg, konnte mit großem Eigenengagement alle Beschäftigten in der III. Abteilung für die Johanniter-Weihnachtstruckeraktion begeistern.



Bei der III. Bereitschaftspolizeiabteilung, in der über 500 junge Frauen und Männer zu Polizeibeamten ausgebildet werden, ist caritatives Engagement nicht nur vor Weihnachten zu finden - es ist Programm. Soziale Kompetenz ist nicht nur graue Theorie, sie wird gelebt. Ob Rollstuhlbasketballturnier für einen 6-Jährigen oder integratives Fußballturnier mit Flüchtlingen , Kiwicup oder Deckel für Polio. Die Bereitschaftspolizei ist mittendrin, nicht nur dabei!



Seit vielen Jahren packen tausende Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende von Unternehmen und viele andere Menschen in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen in Südosteuropa. Jahr für Jahr setzen sie damit ein Zeichen der Nächstenliebe und der Hoffnung. Deshalb beteiligt sich die Würzburger Bereitschaftspolizei am Johanniter-Weihnachtstrucker, der großen Hilfsaktion der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.