13.12.2019, Bereitschaftspolizei



Polizeiorchester Bayern erspielt durch Benefiztournee 92.000 Euro für Sternstunden

MÜNCHEN. Unter dem Motto „Die Bayerische Polizei aktiv für Sternstunden“ lief eine bayernweite Konzerttournee des Polizeiorchesters Bayern zwischen November 2018 und Oktober 2019. Das professionelle sinfonische Blasorchester spielte in Zusammenarbeit mit allen Präsidien der Bayerischen Polizei elf Konzerte zugunsten von Sternstunden, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks.



v.l. Dirigent Prof. Johann Mösenbichler, Christine Eberle BR, Regina Wallner BR, Polizeipräsident Wolfgang Sommer. Foto: POLIZEI

Jedes Polizeipräsidium veranstaltete in Kooperation mit einem Kulturpartner ein Benefizkonzert im jeweiligen Schutzbereich. Insgesamt kam eine Spendensumme von rund 92.000 Euro zusammen, die bei der Sternstunden-Gala am 13.12.19 im Bayerischen Fernsehen überreicht wird. Zuvor ist der Generalmusikdirektor der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler zu einem Interview in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks um 18 Uhr eingeladen.



Der Polizeipräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Wolfgang Sommer zeigt sich sehr erfreut: „Das Polizeiorchester Bayern repräsentiert mittels großartiger Musik für den guten Zweck hervorragend die Verbindung von Polizei und Bürger.“ Sternstunden übernimmt seit über 25 Jahren Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder - in Bayern, in Deutschland und weltweit und hilft, wo Not ist, möglichst schnell und unkompliziert. Viele Aktionen und Veranstaltungen werden jedes Jahr zugunsten von Sternstunden durchgeführt. Auch der Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration Joachim Herrmann ist stolz auf die Spendenaktion der Bayerischen Polizei zugunsten von Sternstunden: "Das ist eine hervorragende Hilfe für Kinder in Not. Ein herzliches Vergelt's Gott an alle Spender, Unterstützer und das Polizeiorchester Bayern!"



Benefiztournee quer durch Bayern

Elf Benefizkonzerte fanden zwischen November 2018 und Oktober 2019 in folgenden Orten statt: München, Weißenburg, Bad Wörishofen, Königsbrunn, Kulmbach, Straubing, Lappersdorf Ingolstadt, Schweinfurt, Rosenheim und Gersthofen. Die erfolgreiche Benefiztournee des Polizeiorchesters Bayern begleiteten verschiedene BR-Moderatorinnen und –Moderatoren, darunter Ulla Müller, Regina Wallner und Eberhard Schellenberger. Das komplette Konzertprogramm veröffentlichte das Polizeiorchester Bayern mit der CD WONDERFUL CEREMONIAL, die eine facettenreiche Mischung an sinfonischer Blasmusik bietet.



Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und –musikern aus zwölf Nationen und versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Das Repertoire des professionellen sinfonischen Blasorchesters beinhaltet sowohl zeitgenössische Originalkompositionen als auch Arrangements von Meisterwerken der Musikgeschichte. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich rund 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern. Im Rahmen der Imagepflege und Nachwuchswerbung der Bayerischen Polizei soll durch die Benefizkonzerte ein breites Publikum angesprochen werden. Der Mehrwert entsteht insofern, als das Polizeiorchester Bayern jährlich knapp eine Viertelmillion Euro für gute Zwecke erspielt und durch Musik die Vielfalt der Bayerischen Polizei repräsentiert.