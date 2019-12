10.12.2019, Bereitschaftspolizei



Polizeipräsident und Polizeischüler sammeln für STERNSTUNDEN

NÜRNBERG. Montagnachmittag sammelte der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Wolfgang Sommer zusammen mit Polizeischülern am Sternstunden-Stand des BR Spenden für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und weltweit.



Bürgernähe des Polizeipräsidenten hilft Kindern in Not

Mit Anhaltestab, kleinen Polizeikellen und Lächeln im Gesicht eroberten der Polizeipräsident und seine jungen Auszubildenden, 23. Ausbildungsseminar, schnell die Herzen der Besucher des Christkindlesmarktes am Sternstunden-Stand des BR und lockten sie an die Spendenboxen.

Schnell füllten sich bei guten Gesprächen und dem Verteilen von handgefertigten Sternen die Sammelgefäße für Kinder in Not.



Auch zahlreiche im Einsatz befindliche Polizistinnen und Polizisten aus den verschiedensten Einheiten "streiften" am Sternstunden-Stand vorbei und halfen durch Spenden.



Selbst Polizeidirektor Andreas Belger, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, schnappte sich kurzzeitig einen Spendenkorb und sammelte engagiert mit.



Eine Klasse des 23. Ausbildungsseminars aus dem Ausbildungsstandort der Bayer. Bereitschaftspolizei Eichstätt, verrichtete an diesem Montagnachmittag Unterstützungsdienst bei der PI Nürnberg-Mitte und war rund um den Christkindlesmarkt eingesetzt.