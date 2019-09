30.09.2019, Bereitschaftspolizei



Sportpolizist Philipp Martin wird Deutscher Vizemeister im Olympic Combined

AUGSBURG. Der 25-jährige Spitzensportler und Polizeimeisteranwärter Philipp Martin sicherte sich am vergangenen Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft Olympic Combined in Augsburg den Titel Vizemeister.



Polizeimeisteranwärter Philipp Martin. FOTO: POLIZEI

In der Qualifikation erreichte er den ersten Platz. In das Finale hatte er allerdings einen schlechten Start im Speed und konnte sich nur auf den siebten platzieren. Um noch um die Spitzenplätze kämpfen zu können, musste sich der Sportpolizist in einer der nächsten Kletterdisziplinen ganz nach vorne schieben. Dies gelang dem willenstarken Spitzensportler im Bouldern mit einer perfekten Runde 3. Letztendlich gelang dem ehrgeizigen jungen Kletterer der zweite Platz in der Einzelwertung sowie auch im Gesamtsieg.



Beim Olympic Combined kommen alle drei Kletterdisziplinen (Lead, Bouldern, Speed) zusammen. Ein Tag, drei Wettkämpfe. Hier ist Ausdauer gefragt. Aus Gründen der Aufnahme des Sportkletterns bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, wird dieses Wettkampfformat nun auch in Deutschland als eigener Combined-Wettkampf etabliert.



Polizeimeisteranwärter seit Sommer 2018



Sportpolizist Philipp Martin im Wettkampf. FOTO: POLIZEI

Duale Karriere

Philipp Martin ist seit Sommer 2018 in der Polizeiausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Standort Dachau und genießt dort in der Sommersportklasse die Spitzensportförderung der Bayer. Polizei; eine speziell für Spitzensportler eingerichtete duale Karrieremöglichkeit.