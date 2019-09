30.09.2019, Bereitschaftspolizei



Nachwuchswerbung der Bayerischen Polizei jetzt auch auf Instagram

BAYERN/BAMBERG. Im Rahmen der Einweihung der neuen Unterkunfts- und Lehrsaalgebäude in der V. Bereitschaftspolizeiabteilung in Königsbrunn gab Innenminister Joachim Herrmann heute den Startschuss für den von der Bayerischen Bereitschaftspolizei betreuten Instagram-Auftritt für die Nachwuchswerbung.

Instagram Nachwuchswerbung

Das Social Media Team im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg betreibt ab heute zwei Social Media Kanäle – Facebook und Instagram.



Mit interessanten Bildern und exklusiven Storys geben wir insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen dadurch tolle Einblicke in unseren Polizeiberuf und seine Vielseitigkeit.

Um in Zeiten der erhöhten Einstellungszahlen immer noch genügend geeignete Bewerber/Innen für den Polizeiberuf begeistern zu können, ist eine effektive und herausragende Nachwuchswerbung gerade mittels neuer Medien unabdingbar.





Eine professionelle Präsenz in den Sozialen Medien ist dabei eine äußerst wichtige Plattform, um unsere Zielgruppe - die sogenannte Generation Z - zu erreichen.

Die Erweiterung unseres Angebots um einen eigenen Instagram-Auftritt zur Nachwuchswerbung ist ein wichtiger Schritt, um weiterhin als moderner und attraktiver Arbeitgeber präsent zu sein.





Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/polizeibayernkarriere/ .

#polizeibayernkarriere #polizeibayern #wirfüreuch