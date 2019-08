26.08.2019, Bereitschaftspolizei



Feierlicher Ausbildungsabschluss für 518 Polizistinnen und Polizisten

EICHSTÄTT/DACHAU/NABBURG Ihren erfolgreichen Berufsabschluss feierten in den vergangenen Tagen 518 Auszubildende der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Als frisch ernannte Polizeimeisterinnen und Polizeimeister wechseln sie nun zu Einsatzeinheiten oder in den Einzeldienst.

Ernennungsfeier des 74. und 78. Ausbildungsseminars aus Nabburg



Festredner Polizeivizepräsident Tolle, die Abteilungsführung und die Prüfungsbesten







Für 114 erfolgreich ausgebildete Nachwuchspolizisten des 74. AS beginnt nun bald der Ernst des Berufslebens. Bei einer Feierstunde in der Stadthalle Fürth nahmen sie ihre Ernennungsurkunde zum/r Polizeimeister/in und das Prüfungszeugnis entgegen. Nach einer sehr persönlichen Festrede des Polizeivizepräsidenten Detlev Tolle überreichte er den Semiarbesten Felix Krückel (1. Platz), Nina Leppig (2. Platz), und Johanna Möckl (3. Platz) ihre Urkunden.



Festredner Polizeipräsident Sommer, Abteilungsführung und die Prüfungsbesten







Über einen weiteren Stern auf ihren Schulterklappen freuten sich 29 junge Anwärterinnen und 104 junge Anwärter des 78. Ausbildungsseminars. Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung krönten Sie ihre Leistungen mit der erfolgreichen Qualifikationsprüfung. Bei der feierlichen Ernennung in der Nordgauhalle in Nabburg durften sie Ihre Urkunden vom Präsidenten der Bayerischen Bereitschaftspolizei Wolfgang Sommer persönlich in Empfang nehmen. In seiner Festansprache verdeutlichte er, dass die angehenden Polizisten stolz auf ihre Leistungen sein dürfen. Der abwechslungsreiche Beruf ist mit keinem anderen Arbeitsbereich zu vergleichen. Bedarf es doch Fingerspitzengefühl, Engagement, Rechtskenntnisse und Motivation um den Einsatzbereich des Polizisten zu meistern. Musikalisch umrahmt wurde diese Festveranstaltung von den Tanzl-Musi des Polizeiorchesters Bayern.

Polizeipräsident Sommer ernennt feierlich 126 Kolleginnen und Kollegen vom 24. Ausbildungsseminar



Polizeipräsident Sommer gratuliert der Seminarbesten zum bayernweit ersten Platz



Das festlich geschmückte Sportzentrum der II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Eichstätt diente 39 jungen Damen und 87 jungen Herren als Kulisse für ihre feierliche Ernennung. PP Sommer und der Abteilungsführer überreichten den Absolventen die ersehnten Urkunden und wünschten ihnen für die berufliche und private Zukunft alles Gute. Nach der Ernennung fand die Ehrung der fünf Seminarbesten durch den Förderverein der II. BPA statt. Als beste Absolventin bayernweit erhielt Anja Schmidt den Rudolf-Pfeffer-Preis und freute sich über das Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Das Klarinettenquartett des Polizeiorchesters Bayern unter der Leitung von Peter Seufert begleitete den Festakt mit flotten Klängen.





61. Ausbildungsseminar aus Dachau feiert Ernennungsfeier



Festredner Polizeipräsident Tolle, Abteilungsführung und die Prüfungsbesten

Insgesamt 145 Polizeischüler des 61. AS in Dachau beendeten erfolgreich ihre BePo-Zeit von zweieinhalb Jahren und erhielten bei einer würdigen Abschlussfeier ihre Zeugnisse und Beförderungsurkunden zur Polizeimeisterin bzw. Polizeimeister. Zu diesem Festakt waren neben den Absolventen und dem Ausbildungspersonal auch zahlreiche Angehörige und Freunde gekommen. Die Seminarbesten Yvonne Schwarz, Linda Utz und Katharina Schlosser erfuhren eine persönliche Ehrung und erhielten ein kleines Präsent.