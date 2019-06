28.06.2019, Bereitschaftspolizei



Sportpolizist Sideris Tasiadis holt Gold im ersten Weltcup der Saison

LONDON. Am vergangenen Wochenende fand in der britischen Hauptstadt London der erste Weltcup im Kanu-Slalom der Saison 2019 statt. Hier konnte sich unser bayerischer Spitzensport-Polizist, Polizeiobermeister Sideris Tasiadis von der Sporttrainingsgruppe des Ausbildungsseminars Spitzensport der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau gleich hervorragend in Szene setzten und den 1. Platz erringen.





Sideris Tasiadis FOTO: POLIZEI

Auf der anspruchsvollen Olympiastrecke von 2012 distanzierte unser Spitzenkanute im Candier-Einer die sehr starken britischen Lokalmatadoren auf deren Heimstrecke und feierte damit einen gelungenen Weltcupeinstand. "Es ist verrückt, dass ich gewonnen habe", sagte Tasiadis. "Ich wusste, dass die Briten bockstark sind und bei mir alles passen muss." An London hat Sideris Tasiadis immer sehr gute Erinnerungen. Hier errang er 2012 mit der olympischen Silbermedaille seinen bisher größten sportlichen Erfolg.

Weiterhin setzte unser Vorzeigeathlet damit auch in der internen Qualifikationsausscheidung für Olympia 2020 in Tokio ein Achtungszeichen. "Es wird bis zum Ende ein enger Kampf", sagte der 29-Jährige im einem Interview. Sein nationaler Widersacher, Weltmeister Franz Anton aus Leipzig, erreichte im Finale der besten Zehn mit mehr als fünf Sekunden Rückstand auf den Sieger nur Platz acht.



Dieser Erfolg gibt unserem Olympia-Medaillengewinner noch mehr Selbstvertrauen für die anstehenden Wettkämpfe. Die gesamte bayerische Polizei drückt ihm fest die Daumen.